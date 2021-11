Tere, la madre de Juanma Castaño: “Un día me dijo que tiraba la toalla y le dije que eso nunca”

Juanma Castaño es el ganador de la sexta edición de ‘MasterChef Celebrity’. Un premio que comparte con el presentador Miki Nadal, algo que no había ocurrido en la historia del famoso concurso de TVE, dos campeones en una misma edición.

Semana tras semana, Juanma Castaño ha demostrado su evolución en el arte de la cocina. Han sido muchos los momentos entrañables, divertidos, espontáneos...que ha dejado Juanma en su paso por Masterchef.

Además de verle defenderse entre los fogones, hemos conocido al Juanma familiar y en este ámbito estaba Tere Menéndez, su madre.

En Mediodía COPE, ella misma ha confesado que ha sido la primera en sorprenderse por el triunfo. No creía al principio que su hijo Juanma pudiera estar doce semanas superando las difíciles pruebas de Masterchef: “Yo fui la primera que le dije “hijo, por favor, que yo soy muy fan de ese programa y es muy complicado y muy difícil, no te veo hijo, no te veo”.

Tere se ha convertido en el gran descubrimiento de esta edición del concurso. Hemos visto a una persona con una gran espontaneidad que incluso polemizaba con su hijo.

Ha sido realmente divertido ver a los dos intercambiar opiniones de una forma muy natural y también comprobar cómo madre e hijo tienen una excelente relación. Ella no ha dejado ni un minuto de apoyar a su hijo desde el primer programa. “Un día me dijo: “Mamá hasta aquí llegué yo, tiro la toalla” y le dije “Eso nunca hijo, jamás, si te echan te echaron pero tirar la toalla y decir voy a hacerlo mal para que me echen, eso no se hace nunca” ha contado.

Juanma ha contado durante estos meses no solo con el apoyo de la familia, también con el de los grandes amigos. Entre ellos está Chema Martínez, que también es colaborador de El Partidazo de COPE con la sección semanal “Kilómetro 42”. Le pudimos ver en uno de los programas probar los platos que había hecho Juanma y dar su opinión sobre la pericia cocinando del comunicador de COPE.