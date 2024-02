La surrealista fórmula de una joven de Madrid para conseguir una entrada para Taylor Swift en Milán: "Muy mal"

Ella ha hecho historia, y no es para menos, después de convertirse en la artista en ganar más veces en la categoría de Mejor Álbum del Año en los premios Grammy. Por supuesto, te hablamos de Taylor Swift, la cantante estadounidense de 34 años que no hace sino ganar en popularidad y éxito a pesar de llevar tantos años en la industria.

No solo le dio una alegría a sus fans al ganar ese premio, sino que luego les dio una sorpresa tremenda: anunció un nuevo álbum, The Tortured Poets Department, que saldrá a la venta el 19 de abril. Y como te decíamos, esto no hace sino aumentar su leyenda y su exitosa carrera.





Es tanto el furor que causa, que su fenómeno se estudia en la universidad de Harvard en un título que se llama "Taylor Swift y su mundo", y en el que van a estudiar su música, sus letras y su impacto cultural.

En Mediodía COPE, hemos querido hacer nuestro propio estudio, y hemos hablado con Mateo González, presentador del programa de Cadena 100, “Mateo y Andrea”, que se lo sabe todo sobre Taylor Swift y que ya tiene su entrada para ir al concierto de la cantante en Portugal. "Ella empezó muy joven en el country, aunque a día de hoy lo siga siendo, lleva 20 años dedicándose a esto. Los récords han cambiado mucho también, no es lo mismo ahora que hace unos años".

Lo que ha llegado a hacer una fan para conseguir entradas para verla

Como explicaba Mateo González, los fans de Taylor Swift son únicos, porque tienen una forma muy especial de conectar con su artista y con su música. De hecho, decía que "da igual en el estado en el que estés, tienes tu canción y tu disco de Taylor Swift. Cada fan tenemos nuestra era favorita, y ella juega con este mundo que ha conectado con millones de personas y ha roto la barrera generacional. Ella ha conectado mucho con mujeres, habla de su vida y cuando empezaba se reían mucho de que si salías con ella, podía hacerte una canción".

Es lo que le ha pasado a Pía Benassar, una joven de 17 años de Madrid que ha hecho lo imposible para conseguir verla. Y es que ella ama, por encima de todo, a Taylor Swift. Dice que se siente muy identificada con las letras y con lo que cuenta, tanto, que siente que la artista ha cogido su diario para inspirarse.

"Te cuenta su vida, todo está relacionado, crees que algo no significa pero sí, hay cosas que hasta puedes predecir. Es una persona muy inteligente, es una calculadora y muy lista, ese es el valor que tiene, es muy divertido para adivinar las teorías, es entretenido leerlas".

Lo curioso de todo, es que va a ir a cuatro fechas europeas de la artista estadounidense, todo, con el fin de verla en directo. Irá a Madrid, Londres, Lyon y Milán. Pero, con lo difícil que es conseguir entradas para verla, ¿cómo lo ha hecho?

"Tenía excusa, en su momento hacía un curso de física y estaba aburrida. Me metía en Twitter y había gente que pedía códigos y no iban a ir, iban regalando y había intercambio entre fans... Tenía códigos para todos los países, me metí y al final me quede con cuatro. Me he gastado 300 euros entre los cuatro, para lo que es un concierto de Taylor es bastante poco, mis asientos están muy lejos, pero el ambiente va a ser bueno" explicaba.

"Voy a ir a todos, el último me pilla en el interrail, pero me merece la pena. Hemos conseguido ofertas muy buenas, hay dos países que nos quedaremos con gente que conocemos. Es vivir mal, pero vivir bien, comeremos una barra de pan al día" bromeaba.

La ley que ha conseguido cambiar Taylor Swift

No solo es una mujer de récords, sino que Taylor Swift es alguien que ha llegado incluso a conseguir cambiar las normas. De hecho, con sus regrabaciones, ha conseguido cambiar una ley.

"Su exjefe se quedó con todos sus derechos de autor, y la única manera de recuperarlos era regrabar sus discos, de la misma manera, con la misma música y los mismos instrumentos. Al título le añadió Taylor's Version, cosa que escuchan los fans. Hace que los discos antiguos no tengan valor, y se va a cambiar la ley para que los artistas no puedan regrabarlo, y no puedan hacer lo que ha hecho Taylor Swift, y sigan teniendo poder las discográficas" decía Mateo González.

Y es que sí, Taylor Swift ha roto todos los esquemas posibles. "Lleva diez años haciendo cosas titánicas como enfrentarse a las plataformas de streaming, al sexismo de la industria musical y esto ha derivado en que este es su momento y un boom con una gira mundial que será la más exitosa de todos los tiempos" sentenciaba.