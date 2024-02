El sueño de María Luisa Solá: Sigourney Weaver agradece su trabajo en Los Goya y así quiere recompensarla

Este sábado el cine español celebró su gran fiesta con la ceremonia de los 38 Premios Goya que se celebró enValladolid con una rotunda y absoluta ganadora,'La sociedad de la nieve' de Juan Antonio Bayona ganadora de 12 estatuillas de las 13 a las que estaba nominada.

Una gala en la que la actriz estadounidense Sigourney Weaver recogía el Goya Internacional, de manos de 'Jota' como cariñosamente llama al director de cine Bayona, a toda su labor.

Y fue durante su discurso cuando protagonizó la gran sorpresa de la noche. Weaver, ya en el escenario, con su Goya entre las manos, se dirigía a todo el público, convirtiendo este momento en uno de los más emotivos y cariñosos de la ceremonia:

“Tengo que mencionar a mi amigo Bill Murray porque siempre me dice que mi trabajo como actriz es mucho mejor doblado al español. Ella, mi dobladora, ha sido mi voz en más de 30 películas desde 'Alien, el octavo pasajero'; su nombre es María Luisa Solá. María, espero que estés viendo la gala esta noche porque te lo agradezco de todo corazón”.





Con estas palabras, Sigourney Weaver agradecía a su actriz de doblaje en España, María Luisa Solá, el trabajo realizado en sus más de 30 películas.

Casi dos días después del emocionante discurso de Weaver, Solá confiesa en 'Mediodía COPE' seguir “emocionada, sorprendida y agradecida a Sigourney Weaver y a Bill Murray por ese gesto tan estupendo, tan fantástico e inesperado”.

Admite María Luisa que “no sabía nada” de que la actriz estadounidense fuera a tener unas palabras hacia ella, y nos cuenta que “me llamaron de la Academia un día y medio antes por si quería ir, que fuera. Pero con tanta premura, me fue imposible”.

Recuerda María Luisa Solá cómo vivieron en casa ese momento en el que Weaver dijo su nombre, “ni me lo creo, me quedé patidifusa”; y, tanto fue la emoción que sintió que “me acerqué a la tele para comprobar de verdad que era mi nombre, por si me había equivocado”, sigue relatando.

Esta actriz de doblaje reconoce que “ha sido un gesto grande que ha dado visibilidad a nuestra profesión y la ha puesto en valor”.

Ahora, la ilusión, el sueño de María Luisa Solá es poder conocer a Sigourney Weaver, “hablar con ella tranquilamente, darle un abrazo y agradecerle todo lo que ha supuesto su carrera para mí”.

“Sería una satisfacción para mí”, concluye una emocionada María Luisa Solá.