Hace tan solo un día un hombre decidió bañarse en el mar sin tener en cuenta la bandera roja, ni tan siquiera, lo que aquella distinción significaba. La playa de Daimús sufría en ese momento un fuerte oleaje y unas peligrosas corrientes que dificultaban el normal baño. Ante su actitud, los vigilantes de aquella costa se acercaron en un vehículo preparado para para avisar al bañista del peligro que entrañaba su acción. Después de más de media hora, no consiguieron convencer a esta persona. Sin embargo, no dejaron de intentarlo. El segundo intento parecía que era el exitoso, pero antes de abandonar el agua, la Guardia Civil ya había emprendido el camino para sacarle del mar y detenerle.

En 'Mediodía COPE' hablamos con Gema Terrades, jefa de playas de Cruz Roja en Daimús para conocer lo que puede conllevar desobedecer las normas y el riesgo que contrae bañarse con bandera roja: "No conocen ese mar. El Mediterráneo es un mar que tiene mucha corriente y poca altura de ola. Nosotros no tenemos una estabilidad porque es una arena blanca que se queda en suspensión dentro del mar y no había ninguna zona donde el banco de arena estuviera suficientemente seguro para que la gente se bañara".

Gema Terrades ha insisto en que aunque no haya grandes olas, el riesgo es grande por las corrientes: "La gente no conoce el mar, pero muchas veces, como no hay un oleaje alto, se piensa que no hay riesgo". Además, ha aclarado que los socorristas están "avalados por la bandera roja" y "por ley, la bandera roja te asegura que hay una prohibición". No obstante, ha reconocido que un bañista, aunque haya una prohibición esplícita, se puede mojar: "Coherentemente todo se puede hacer".

Sin embargo, ha explicado que este hombre no accedió a sus avisos y, además, contestaba con "actitud chulesca" incluso a la Policía Local que intentó en varias ocasiones que este bañista saliera del agua. No fue hasta la entrada de la Guardia Civil en el agua cuando el bañista decidió salir y ser así, detenido: "Estando la Guardia Civil a 50 metros se niega a salir y no tiene más remedio que entrar".