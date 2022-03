Hoy es el Día Mundial del Síndorme de Down. Una fecha, 21 del 3, que no está escogida de forma casual, sino que hace alusión a que las personas que padecen esta afectación tienen tres copias del cromosoma 21, en lugar de las dos habituales. En todo el mundo, se calcula que hay unos 6 millones de personas con esta discapacidad; 34 mil de ellas viven en España según la Federación 'Down España'. Para concienciar sobre sus necesidades especiales, cada vez son más los que conmemoran este Día poniéndose un calcetín de cada color. Una iniciativa icónica que se remonta a 2018, cuando una niña británica de 5 años llamada Chloe pidió a través de un vídeo en redes sociales que la gente se pusiera calcetines desparejados.

Begoña conoce bien la realidad de esta discapacidad. Ella y su marido Javier tienen tres hijos: Xisco, de 16 años; María, que tiene 14; y la niña de la casa: Magdalena, de 5. Son una familia más del barrio madrileño de Sanchinarro. Solo tienen una particularidad: tanto el mayor como la pequeña tienen Síndrome de Down. "Nuestro día a día es como una familia cualquiera. Los dos tienen personalidades diferentes. El síndrome de Down no quita para que tengan una fe y una capacidad para rezar", ha dicho Begoña en 'Mediodía COPE.

Todos los hijos de esta familia practican su fe con normalidad: Xisco, el mayor, hizo la primera comunión después de preparase en la catequesis de su colegio. Además, pertenecen a la Comunidad de 'Fe y Luz' en Madrid, una asociación cristiana y ecuménica que fomenta el encuentro de personas con discapacidades mentales. Tiene 1500 comunidades en todo el mundo, de las cuales más de 40 se encuentran en nuestro país. Su presidenta en España es Cuca Berástegui: "Cada persona con síndrome de Down es un mundo y la primera aventura es conocer al hijo que tienes delante y ver lo que ese niño necesita", ha dicho en 'Mediodía COPE'.