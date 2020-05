¿Salen los madrileños a tomar algo en las terrazas en la fase 1?

Hoy muchos españoles han abierto por primera vez su negocio después de muchas semanas, otros han aprovechado la mañana para ver a sus familias o para pasear en grupos de hasta 10 personas. Y es que hoy todas las comunidades han inaugurado su fase 1 o su fase 2. El 53% del país ya se encuentra en la primera y el otro 47% en la segunda. Así que hoy, algo tan cotidiano como sentarnos a tomarnos un café en una terraza o visitar a un familiar se ha convertido en todo un acontecimiento.

Medidía COPE se ha situado en pleno centro de Madrid, en Lavapiés, para comprobar si los madrileños se están sentando en las terrazas de los bares para inaugurar su Fase 1.

Carlos Campillo, propietario de Cascorro Bistrot una terrazas del madrileño barrio de Lavapiés ha confirmado que en su caso sí ha ido bien la mañana y que los clientes han sido muy respetuosos con las medidas de seguridad. “Yo francamente agradezco mucho a la gente porque se comporta bien, ellos mismos y hacen para que las distancias estén reservadas, para estar con mascarillas, preguntan lo que hay que hacer, esperan que uno se levante para que el otro se sienten…yo creo que la gente es bastante responsable y lo han demostrado durante estos 2 meses” ha señalado.

El hostelero ha asegurado que tiene hoy la misma sensación de cuando abrió por primera vez su negocio: “Yo creo que yo como mis colegas estamos todos en la misma situación como si estaríamos abriendo de nuevo nuevo local, porque no sabemos ni la gente cómo va a reaccionar, si nuestros clientes pueden llegar hasta aquí o no, entonces estamos ahí un poco trasteando el terreno y ponernos como al principio. Lo que es bueno también, así nos permite a ponerte otra vez de nuevo a hacer las bases del oficio, no hay otra”.

Como ha confirmado, él por suerte tiene un espacio amplio para poder instalar algunas mesas y hoy ha podido poner tres de las seis que tiene en total.