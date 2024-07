'El sacerdote de los dragones' que lleva el mensaje de Jesús desde Murcia hasta Tierra Santa

La trilogía de El Señor de los Anillos del británico J.R.R. Tolkien ha cautivado a miles de personas alrededor de todo el mundo. Esta historia, que muestra la amistad, amor y compasión y en la que actúa un único Dios, que es providente, conquistó también a Rubén Cabrera Rosique durante su adolescencia.

Leer estos libros y conocer más sobre la vida del escrito británico, le ayudaron a conocer mejor a Dios y a convertirse en el que llaman hoy, 'El sacerdote de dragones'. Rubén es de Murcia, concretamente de Caravaca de la Cruz y creció en una familia católica, del camino neocatecumental. Es el sexto de ocho hermanos.





"Era una lectura diferente, tenía algo que me enganchaba"

Desde pequeño le había fascinado leer. Su hermano mayor le regaló un videojuego para la Play Station sobre esta novela y aunque él no había leído esta saga concoció la historia, fue así como descubrió la que se convertíría en una de sus novelas preferidas “era una lectura diferente porque los otros libros de fantasía me dejaban mal, mientras que el Señor de los Anillos tenía algo, que no entendía por qué, pero me enganchaba. Me enganchaban sus protagonistas. Yo siempre he querido ser Aragorn o Boromir, el más fuerte. Pero lo que a mí me ayudaba era que en realidad los protagonistas eran los hobbits”.





"Mis amigos eran mis libros, era el blanco de las burlas"

Sin embargo, con 14 años, pasó por una etapa complicada. Entraba en la adolescencia siendo un niño muy aplicado, responsable y con una afición que no era común entre sus amigos: la lectura. Todo ello le hizo sentir que 'no encajaba': “empecé a preguntarme que cómo iba a ser así toda mi vida. Yo era muy delgado, mis amigos eran mis libros y mis hermanos, me gustaba estudiar, tenía buenas notas... No sé, era blanco perfecto digamos, de las burlas. Empecé a ver que ese amor del que tanto me hablaban mis padres yo no lo experimentaba con la gente de mi alrededor”.

En el año 2010, cuando llevaba un año en el Camino, decidió acudir a una peregrinación a Fátima con motivo de la visita de Benedicto XVI. Hubo un encuentro vocacional con Kiko Argüello, Carmen Hernández y el padre Mario, iniciadores del Camino Neocatecumenal. Allí, Kiko mencionó el Apocalipsis 12, el pasaje de la batalla contra el demonio, esa lucha contra los dragones y como él suele contar, Dios le habló en su idioma y supo que quería ser sacerdote.





Empezar de cero en Galilea: el mayor viaje de su vida

Entró en el Seminario de Murcia y comenzó su formación. Pero Rubén sintió que ese no era su lugar y emprendió el mayor viaje de su vida. Fue destinado al Seminario 'Redentoris Mater' en Galilea, a orillas del lago Tiberíades. Ahora se acaba de ordenar sacerdote por el patriarca latino de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa .

Después de haber vivido allí todo este tiempo, ha visto cómo han evolucionado las cosas. Cómo la situación se ha ido recrudeciendo hasta volver al conflicto armado, el que estalló el pasado Octubre: “Hablo con judíos y luego con musulmanes y todos me dicen que rezan por la paz. Los que más sufren son los cristianos árabes de Israel, esta gente necesita esperanza"





"No voy a cambiar la situación de Israel pero puedo dar una palabra de esperanza"

Ahora le han destinado como sacerdote a la parroquia de Zarqa, al norte de Jordania, una población que nació como una base militar. La parroquia cuenta con unas 350 familias de árabes cristianos y celebrará las misas en árabe, uno de los cinco idiomas que habla Rubén. Quiere seguir siendo un hombre de paz, tan necesario en estos momentos: “yo sé que no voy a cambiar la situación de Israel pero poder dar una palabra de esperanza, una palabra de del amor de Dios, dar incluso los sacramentos pues es algo que que el Señor me ha puesto en el corazón".

Rubén Cabrera Rosique es de los que piensa que no hay mejor autor, ni siquiera el británico Tolkien, que pueda hacer sombra a los planes que Dios tiene reservados para cada uno de nosotros. Como él dice, es el mejor autor de todas las historias y esta es la suya, la de este 'sacerdote de dragones'.