Robin Hood llega a Palencia para repartir sobres de 50 euros en los buzones de las casas de los vecinos

Bueno, atento a la historia que te cuento ahora. Normalmente el buzón se ha quedado como una especie de caja negra donde sólo llegan facturas… noticias de hacienda o lo que es peor… sobres de campañas electorales… Pues bien… escucha esto que está pasando en un pueblo de Palencia, concretamente en Villarramiel… están recibiendo unos sobres con una sorpresa muy interesante dentro… Cerca de quince vecinos están recibiendo sobres con dinero dentro… así como lo oyes… billetes de 50 y algún afortunado hay que lo está recibiendo hasta de 100… y todo sin ninguna razón… Una de las vecinas que están recibiendo estos sobre es Luisa.

Cuenta a Mediodía COPE como fue el momento en el que se encontró este dinero: "salí a jugar a las cartas con mis amigas y en mi buzón no estaba. Entonces me fui y a las dos horas, a las 22 horas abrí el buzón y me encontré un billete de 50 euros y una frase".¿Y qué dice ese mensaje? Una frase muy cortita: “para la reina de la casa” y de firma… "un corazón".

Los misterios alrededor de estos sobres son muchos. ¿Cómo llega el dinero hasta aquí? ¿Quien es este Robin Hood palentino? Entre los vecinos del pueblo comentan que por su letra puede tratarse de una mujer… Pero no saben mucho más…

El sobre se entrega a cualquier persona… no importa edad… economía familiar… si eres hombre… mujer… Lo único cierto es que a algunos agraciados les toca este dinerito. Que oye, para pagar una factura o para darse un buen homenaje en un restaurante siempre viene de lujo.

Pues nada ahora cuando llegue a casa miraré en mi buzón a ver si se deja caer por Guadalajara…