Ricardo, alumno de la Fundación Juan XXIII: "Trabajar es lo que realmente me da independencia"

No sé que hacer. No encuentro trabajo. Estoy echando currículums pero nadie me llama. No sé si marcharme a otra ciudad o incluso fuera de España. Son frases que pronuncian desgraciadamente en su día a día muchos jóvenes que no logran incorporarse al mercado laboral.

Muchos de ellos, cuando acaban sus estudios no encuentran oportunidades y se quedan totalmente parados. No encuentran un trabajo con el que construir un futuro.

Si esta inserción en el mundo laboral es muy difícil para muchos jóvenes, la situación se vuelve mucho más complicada si sufren algún tipo de discapacidad. En muchas ocasiones estas personas prefieren no pensar en el futuro porque solo ven incertidumbre.

Ricardo Salinas tiene una discapacidad intelectual. Sin embargo, nunca ha querido que condicionase su vida y que le impidiera valerse por sí mismo.

Él y su familia, acudieron a la Fundación Juan XXIII. Una entidad que tiene como principal objetivo la inclusión social y laboral de personas con discapacidad, especialmente aquellos con discapacidad intelectual. Allí Ricardo se ha formado y ahora trabaja como camarero: “Estudie aquí en la fundación y ahora soy camarero. Llevó dos años en la cafetería de la fundación. Abro y me encargo de todas las tareas que realizamos”.

La #formación es una de las mejores herramientas que tienen las personas en situación de vulnerabilidad psicosocial para lograr un #empleo.



?? Conoce nuestros cursos ??#inclusión#discapacidadhttps://t.co/jxdJgoJbN5 — Fundación Juan XXIII (@FundacionJuan23) September 22, 2023

Gracias a la Fundación Juan XXIII, ahora Ricardo puede llevar a cabo su vida de forma independiente. Sigue formándose pero tiene muchos proyectos: “Me estoy preparando el examen de las pruebas de acceso de grado medio de hostelería. Para mi tener un trabajo me da el tener una independencia, mi propios gastos, pagar mi alquiler”.

La Fundación Juan XXIII lleva ya más de 55 años trabajando precisamente por prestar ayuda a jóvenes como Ricardo. Su Director General es Javier Arroyo: “Se trata de una formación que busca la empleabilidad. Buscamos nichos de empleo y tratamos de ayudar a los jóvenes a que se formen en esas actividades. Intentamos dar un salto cualitativo y llegar a la formación profesional aunque con un tipo de adaptación para estas personas.

Javier Arroyo explica en Mediodía COPE que son ambiciosos en su proyecto y que cada vez quieren implementar más servicios: “Somos unas 3.500 personas las que ayudamos. Cada año pasan unos 300 alumnos por nuestra fundación. Los alumnos que tenemos ahora lo que adquieren es un certificado de profesionalidad. Queremos subir ese nivel de formación a la formación profesional. Buscamos que las personas no se queden descolgadas por no recibir apoyo. Trabajamos en varias líneas de actuación. O generamos nosotros directamente el empleo o buscamos la contratación”. Recientemente esta fundación ha recibido la certificación Aenor. Es la primera entidad del Tercer Sector en recibir este distintivo.