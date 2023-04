Rescatados en medio de la España Vaciada: la iniciativa de los vecinos de los pueblos para salvar sus bares

Si hay una realidad en nuestro país, es que somos un país de bares. Sí, nos encanta una buena tertulia con nuestros amigos y familiares tomando algo, aprovechar la terraza cuando hace mejor tiempo, y salir del trabajo para sentarnos con nuestros amigos.

De hecho, con los datos sobre la mesa, somos el país del mundo que más bares tiene. Un bar por cada 175 personas. Una barbaridad. Y es que gran parte de nuestra historia, la escirbimos ahí. Tanto, que según un estudio realizado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, el bar es un lugar fundamental para el 85% de los españoles.

Pero, ¿te has preguntado qué pasa con esos lugares donde cada vez hay menos gente? Claro, ahí también les gusta estar en un buen bar, pero cada vez tienen menos. Y eso, porque la despoblación no hace más que crecer.

Eso sí, no quieren renunciar a los bares, y tienen muy claras cuáles son sus propuestas para evitar que también esos lugares acaben apagándose.

Las propuestas para evitar que los bares estén en peligro de extinción

En Mediodía COPE nos vamos hasta Tera, un pueblo de Soria con poco más de 90 habitantes, para conocer la historia de Miguel Ángel Moreno, que dice que, sin el bar, el pueblo no sería lo mismo. "Hasta mi madre, con 93 años, va todos los días para hacer gastos. Si no, no haces relación con los vecinos, y el pueblo está muerto" explicaba.

Y eso es lo que se temen, porque hace tres años, se jubiló el único dueño del bar. Tras una búsqueda, se hizo cargo un matrimonio joven portugués, algo que ha hecho que el pueblo salga ganando, aunque Miguel Ángel no tiene muy claro si puede salirles rentable. "Por ellos mismos, con luz y todo, no son rentables, salvo en verano, están en la muerte" explicaba.

Tal es la situación, que los diputados de Teruel Existe han registrado una proposición de ley que ofrezca ventajas económicas, fiscales y administrativas a los bares de pueblos con menos de 200 habitantes. Una propuesta que le parece óptima a Miguel Ángel. Una proposición que hace que los bares funciones como cooperativas o fundaciones, que cuenten con incentivos económicos y bonificaciones en seguridad social.

Nos vamos, también, hasta Espadilla, en Castellón, que tiene unos 92 habitantes. Su bar llevaba abierto 49 años, pero este septiembre cerró porque nadie quiso hacerse cargo. El ayuntamiento difundió un anuncio ofreciendo ayudas e incentivos para encontrar dueños, y los encontraron: Alejandro y Rosalía, un matrimonio de Valencia.

Nos explicaba, lo bien que lo han pasado desde que han abierto, ahora en abril. "Algunos juegan a cartas, leen el periódico, llegan todos los parques del pueblo, es un punto social bastante fuerte. Cuando está cerrado, el teléfono no para de sonar" contaba en Mediodía COPE.