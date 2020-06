“El Rambo de Requena” amenaza la tranquilidad de las provincias de Valencia y Teruel

Desde que el 25 de febrero cometiera el primer robo, un operativo de la Guardia Civil rastrea la provincia de Valencia, y, desde hace unos días, también la de Teruel.

“Varón de entre 35 a 40 años de edad aproximadamente, complexión delgada, de 1,70 a 1,80 de estatura, rostro delgado y nariz pronunciada y fina, tez morena y pelo moreno y habla castellano sin ningún acento especial y parece vestir sudadera blanca y pantalón oscuro”. Esta es la información que acompaña a los efectivos de la Guardia Civil de Valencia que rastrean las zonas con sus helicópteros.

Según la nota emitida por la benemérita “El último hecho conocido es el pasado lunes 25, en el cual robó un vehículo de forma violenta en una pedanía de la localidad de Chelva y lo abandonó minutos más tarde estrellándose con él”. Sigue fugado.

Hemos hablado con Juan José Martínez, que es el dueño de unas bodegas situadas en el Valle de Ahillas, en Chelva (Valencia). Gracias a las huellas que consiguieron, precisamente en este asalto que él mismo sufrió, han podido identificar al prófugo.

Juan José Martínez se encontraba paseando entre sus viñedos, junto a unos amigos, cuando, de repente, comprobó que alguien estaba dentro de su coche. Cogío una piedra y corrió hacia el vehículo. Según cuenta: “Se quedó atascado en un montículo con el todoterreno, y nada más asomarme a la ventanilla fue cuando, sin mediar palabra, me disparó”.

Recibió un segundo disparo. Cuando comprobó que no tenía ninguna herida importante fue tras él, pero el atacante consiguió escapar. Encontraron el coche 3 kilómetros después, volcado boca abajo. Había huido hacia el monte.

En general se trata de robos de comida o vehículos con violencia. Hasta ahora no ha habido ninguna víctima. Según nos ha contado el bodeguero, todo lo tiene muy bien planificado, no hay nada improvisado en su conducta: “Era un tío que lo tenía calculado, salió de un montículo, donde nosotros no podíamos verlo y él sí nos podía ver a nosotros. Estaba calculando para esa tarde al que fuera a la parcela, ir, quitarle el coche e irse, y sabía manejar el arma”. En concreto una escopeta recortada, con cartuchos de caza, a los que quita la pólvora.

Actúa en zonas aisladas, en el monte. Esto hace que esté alerta la población de Valencia y la de Teruel, donde los alcaldes de las localidades avisan a sus vecinos de que tengan especial precaución en sus salidas.

La Guardia Civil insiste en la colaboración ciudadana para detectar a esta persona. Según ellos “el Modus Operandi consiste en entrar en viviendas no habitadas, sustraer comida y robar vehículos bajo violencia e intimidación para abandonarlos y estrellarlos”. Añaden que “es muy importante evitar cualquier enfrentamiento con él ya que puede ser que lleve una escopeta”.