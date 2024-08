Rafa, un ejemplo de superación en su lucha contra el cáncer: "Salir a correr es celebrar la vida"

En Mediodía Cope hemos podido conocer de primera mano la historia de Rafael Ollaquindia un hombre de 59 añosdevoto de San Ezequiel Moreno con una historia de superación y fe. Entre Marcilla y Monteagudo, dos pueblos de Navarra, hay 55 kilómetros, esa fue la distancia que recorrió Rafa, como le llaman en su familia, durante una noche entera para dar las gracias a San Ezequiel Moreno, el patrón de los enfermos de cáncer.

El comienzo de la enfermedad

Rafa es enfermo de esta misma enfermedad, todo comenzó hace tres años cuando su mujer le vio por casualidad un bulto en el cuello y tras varias pruebas y análisis le confirmaron la peor noticia posible, un cáncer de tiroides: "Fue todo muy rápido, en el plazo de dos semanas cada vez que iba a una consulta médica y recibía resultados eran malas noticias. Al final el único consuelo es que no es hereditario y ni lo tienen mis hermanas ni se lo he traspasado a mis hijos", decía Rafa.

Su fe se ha hecho más grande y se ha consolidado más con la llegada de esta enfermedad. Una vez conocido el diagnóstico, los oncólogos de Rafa se pusieron manos a la obra para tratar este cáncer pero tras dos operaciones de urgencia, se dieron cuenta que su enfermedad era crónica, que no tenía cura. Rafa recibe un tratamiento paliativo gracias al que, como él siempre dice, vive una vida casi normal: "Los efectos secundarios de la quimio son llevaderos y eso me permite hacer vida prácticamente normal, lo que si que ha cambiado son mis prioridades, es decir antes le daba importancia a temas materiales y ahora para mi lo más importante es la dimensión espiritual y poder ayudar al prójimo".





"Salir a correr es celebrar la vida"

Rafa se define a sí mismo como un tipo sencillo: sigue trabajando como contable en una oficina, es padre de familia y marido, y siempre le ha gustado hacer deporte, hace unos años descubrió que disfrutaba mucho corriendo: "Para mí salir a correr es celebrar la vida en mayúsculas, cuando salgo a correr doy lo mejor de mí y lo ofrezco a Dios, para mí es como una oración en la cual digo Dios mío estoy enfermo y me permites seguir corriendo, muchas gracias. El día de mañana igual ya no puedo seguir corriiendo y entonces espero poder caminar porque me encanta, y cuando no pueda caminar pues pediré ayuda y espero que me lleven en la silla de ruedas". Rafa entrena cada día de forma intensa, corre maratones e incluso le ha regalado a uno de sus médicos uno de sus trofeos para su consulta.





El descubrimiento de San Ezequiel Moreno

Con la llegada de la enfermedad, la fe de Rafa se transformó y él dice que es lo que le sostiene cada día para luchar contra una situación tan compleja. Buscando un día en internet, le apareció por casualidad una pestaña que hablaba de San Ezequiel Moreno quien es precisamente el patrón de los enfermos de cáncer en nuestro país. Aprovechando que el santo nació y vivió en Navarra, Rafa decidió hacer, hace justo un año, una peregrinación corriendo y de noche por los pueblos en los que pasó su vida San Ezequiel: "La idea inicial son 55 km más o menos y era hacerlo solo y de noche, solo porque no encuentro a nadie que me acompañe en estas aventuras y de noche porque mi piel es fotosensible por la quimio. Me dio tiempo para reflexionar más y también para llegar a Monteagudo ya con el alba, con la luz"

Esta “nueva” vida de Rafa le ha hecho cambiar todos los esquemas que tenía, ahora mira las cosas desde otro punto de vista. Charlando con él nos contaba que en esta vida nos enseñan que para ser felices tenemos que ganar la lotería y si no es así tener salud: "Cuando llega el momento en el que ni tienes salud y ni te ha tocado la loteria te preguntas si se puede ser entonces feliz. Yo creo que Dios nos ha regalado el don de la vida para ser felices en este mundo, para hacer felices a los demás. Yo miro cara a cara a la muerte y se que no es el final, yo me fío del mensaje de Jesús".

Nuevos proyectos

Él no piensa por ahora en jubilarse, ya no piensa en los planes que hará cuando tenga todo el tiempo para él y su familia, intenta vivir el hoy, el único día que todos tenemos asegurado. Sin embargo, ya tiene en mente algunos proyectos que le gustaría poner en práctica: Me encantaría hacer peregrinaciones con enfermos haciendo algún tramo que llegue hasta la tumba de San Ezequiel y también tengo en mente proponer a los padres mercedarios hacer peregrinaciones con presos o personas que han cumplido ya condena".

El pasado 19 de agosto, Rafa y su mujer, volvieron a Monteagudo, a visitar la tumba del San Ezequiel en su día y dar las gracias por el regalo que sigue recibiendo, la vida.