¿Qué es una beatificación?

Este sábado tenemos tres nuevas beatificaciones en nuestro país. En esta ocasión, la de tres monjes capuchinos que fueron asesinados por su fe en 1936, durante la persecución religiosa que tuvo lugar en nuestro país -y en otros puntos de Europa- en el Siglo Veinte. Se trata de Fray Benito de Santa Coloma, Fray Domingo de Sant Pere de Riudebitlles y Fray José Oriol de Barcelona.

Esta va a ser la tercera beatificación que se celebre en España en el último mes, después de la de los 127 mártires de Córdoba y los cuatro sacerdotes de la Hermandad de los Operarios.

El beato es una persona que fue todo un modelo de vida para los católicos y, para que sea reconocido como tal por la Iglesia, debe haber obrado al menos un milagro. Una vez se completa el proceso de beatificación puede ser venerado en el lugar donde nació. El santo, en cambio, es una instacia superior. En primer lugar, la Iglesia debe comprobar que haya intercedido para un segundo milagro en los cinco años posteriores a su muerte. Una vez canonizado, se le puede venerar en todo el mundo y se le incluye en la lista oficial de santos.

Los tres mártires fueron víctimas de la persecución religiosa que se produjo en Europa a principios del Siglo XX; también en España. Y es que no debemos confundirlo con una persecución “durante la Guerra Civil puesto que el objetivo era la erradicación del cristianismo, no un fin bélico, y por eso los mártires no pertenecen a ningún bando.

Uno de estos tres mártires fue Fray Domingo de Sant Pere de Riudebitlles. Su sobrino nieto, Pedro Romeu, cuenta que era un hombre muy querido en su pueblo y que dio todo por los demás. No solo su trabajo y su dedicación, sino sus pocas propiedades, que las repartió entre sus hermanos. A pesar de todo, una vez comenzó la revuelta contra los religiosos, tuvo que esconderse donde pudo. Lo apresaron los anarquistas y lo abligaron a renunciar a su fe, peroél se negó al grito de "viva Cristo Rey".

Fray Benito de Santa Coloma, Fray Domingo de Sant Pere de Riudebitlles y Fray José Oriol de Barcelona, fueron tres ejemplos, y este sábado serán beatificados en Manresa con las cámaras de Trece desde las 11 de la mañana.