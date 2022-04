¿Qué están haciendo las empresas con las mascarillas?

A esta hora, puede que estés en tu puesto de trabajo y, puede que lleves la mascarilla puesta. Puede porque, desde que ya no es obligatorio su uso no hay un consenso, no está habiendo unanimidad. Y es una decisión que depende de los departamentos de prevención de riesgos laborales.

Muchas empresas, aún, a esta hora, están valorando si la mascarilla continúa siendo obligatoria o no. Pero, ¿cómo es la manera de funcionar para eliminarlas? ¿Qué medidas se están tomando? María Ángeles es la directora de Recursos Humanos de Colorker, una empresa de azulejos en Madrid. Ellos han dejado las mascarillas a elección de cada trabajador, pero lo que sí que van a seguir manteniendo son todas las medidas de seguridad. "no esperamos un aumento de casos, porque aunque se quiten las mascarillas nosotros por nuestra parte sí que vamos a mantener medidas como aforos de despachos, distancia y distancia en el comedor. Vamos a seguir manteniendo medidas como la ventilación o los filtros HEPA por prevención. Para alargarlo un poquito más en el tiempo y ver cómo evoluciona todo."

No obstante, el decreto que ha sacado el gobierno deja muchas dudas en el aire. Falta concretar un poco más algunas situaciones y, esto, puede generar problemas. Lo que también queda en el aire es el futuro de las empresas que se dedican a la fabricación de mascarillas. Y más aquellas que surgieron a raíz del coronavirus.

La caída del uso en interiores pone de manifiesto que el sector va a ir a menos. Por eso, Jose Luis Sosa-Díaz, dueño de una de ellas, ya se centra más en evitar pérdidas que en tener conseguir más ganancias. "Estamos luchando por intentar recuperar todo lo que trajimos, porque trajimos fuimos dos o tres contenedores de materia prima. Y lo que queremos es intentar acabar con la materia prima y luego ver lo que hacemos."



Jose Luis y su socio trajeron unas máquinas de China para empezar a hacer mascarillas con el inicio de la pandemia. Hicieron la inversión y la rentabilizaron. Pero llegado este momento se han visto en la obligación de reducir plantilla e intentar quitarse del medio el stock lo más rápido posible.