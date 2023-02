¿Cuánto cuesta estudiar fuera de casa? Los gastos varían según la ciudad y la carrera

Se calcula que unos 180.000 estudiantes en España se ven obligados a hacerlo fuera de su casa. Los motivos son variados, muchos viven en zonas rurales y para completar sus estudios se tienen que desplazar a una capital que tenga Universidad o cualquier otro centro de formación.

El Gobierno acaba de anunciar un montante de ayudas y becas públicas para estudiantes. La medida tiene un "tufillo electoral" importante cuando quedan 3 meses para las elecciones autónomicas y municipales. Al margen de esto, que es innegable, estás ayudas pueden llegar a un millón de alumnos. Una buena parte de esos 2.500 millones prometidos van dirigidos a personas que sigan sus estudios lejos de su familia.

En concreto, más de 100.000 estudiantes que están fuera del hogar familiar pueden obtenter hasta 900 euros más de beca al año. Una ayuda que viene bien (desde luego), pero que no da para costear todos los gastos que puede tener un estudiante.

En esta época en la que hablamos tanto del problema del alquiler en los jóvenes, nos hemos preguntado en Mediodía COPE ¿cuál es la factura mensual de estudiar fuera de casa? Para ello tenemos dos ejemplos en dos ciudades diferentes, Madrid y Granada.

Lucía, con 27 es de Toledo y estudia en Madrid un máster para completar su formación como arquitecta. Ella no está ya dentro del perfil de becas del Gobierno, pero paga religiosamente un piso compartido que le cuesta 1.200 euros al mes. Sin la ayuda de sus padres, estudiar en Madrid sería imposible. En su caso, incluso ha decidido dejar su coche en Toledo para ahorrar gastos.

El alquiler de la vivienda es el gasto principal que afrontan los jóvenes que estudian fuera de casa y depende mucho de la ciudad elegida para continuar los estudios. No es lo mismo ciudades universitarias como Cáceres o Salamanca que trasladarse a capitales como Madrid, Valencia o Barcelona. El precio del alquiler varía coinsiderablemente.

Ponemos ejemplos: según los portales inmobiliarios, el precio medio del alquiler en Cáceres ronda los 650 euros mensuales para un piso de 3 habitaciones. Con las mismas características, ese alquiler medio en Madrid llega de media a los 1.500 euros y en Valencia ronda los 1.200 euros. Con estos precios, lo habitual es compartir vivienda. En Cáceres ese alquiler para tres personas se queda en algo más de 200 euros al mes cada uno, en Madrid en 500 y en Valencia unos 400 euros, la diferencia es considerable.

Pero es que al alquiler hay que sumarle las facturas de electricidad, gas o del agua y otros gastos habituales como hacer la compra y reservar algo para el ocio.

"Sin la ayuda de mis padres no podría estar estudiando en Granada"

Vamos a conocer otro ejemplo, para ello nos situamos en Granada. Miles de jóvenes acuden cada curso a la ciudad nazarí para estudiar. Es el ejemplo de una capital que en sus precios se mueve en un término médio. El alquiler para una vivienda de 3 habitaciones ronda los 850 euros. Ana Pascual estudia el último curso de Magisterio y asegura que tiene suerte porque comparte un piso céntrico, y no muy caro, aún así necesita compartirlo con otras dos personas, "he tenido suerte y el alquiler completo me cuesta 550 euros. Es un piso bien situado, céntrico, reformado y el precio está muy bien para estar donde está", dice.

En su caso, "cada uno paga en función de la habitación un importe", cuenta Ana que al gasto fijo por el alquiler suman "cada mes 60 euros de gastos, unos 20 euros cada uno, más otros 20 euros por el Wifi. En comida nos gastamos unos 40 euros cada uno porque compartimos y claro reservo parte para el ocio y más estando en Granada". Por lo que Ana se gasta alrededor de 600 euros al mes.

Ana estudia en Granada gracias al sacrificio de sus padres, "si ellos no podría estar aquí. No me había planteado trabajar hasta ahora, pero sí estoy pensando en cuidar niños, algo que me permita seguir con mis estudios".

¿Qué pasará cuando termine los estudios? "Es buena pregunta aún no lo he pensado, no sé si me iré fuera de España, si volveré a Madrid, o si me quedo en Granada".