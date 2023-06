Pilar García Muñiz, sorprendida con el dispositivo que utiliza Djokovic para su rendimiento: cuesta 300 euros

Novak Djokovic, con el trofeo de Roland Garros en las manos y señalando el número 23 bordado en el pecho de su chaqueta. Esa es la imagen que nos quedará de la final de ayer en París, en la que el serbio derrotó a Casper Ruud. Ya está por delante de Nadal en número de slams y está empatado con Serena Williams.

Lo cierto es que Djokovic no solo da juego para hablar de sus éxitos deportivos, porque cada cierto tiempo nos sorprende con alguna rareza. Hace años ya que se quitó el gluten de su dieta y no porque sea celíaco. Utiliza técnicas alternativas de concentración, cree en la telepatía y la telequinesis, se negó en rotundo a vacunarse contra el covid. Acuérdate también del lío que se montó en Australia donde al final no pudo competir y lo último es lo que le hemos visto en el torneo de Roland Garros el microchip que lleva en su pecho. ¿Quieres saber cómo funciona? Descúbrelo en el audio que tienes disponible aquí.

Alberto Arauz, compañero de deportes, lleva muchos años siguiendo de cerca al tenista. Ha pasado por los micrófonos de 'Mediodía COPE' para hacer un repaso de su perfil y realizar una cronología de sus excentricidades.

Entre ellas, destaca que es "un tanto místico. Rechaza la medicina tradicional. Él ha dicho que gracias al parche que lleva puede seguir jugando al tenis".

"Defendía que tenía la libertad de elegir y lo llevó hasta el final"

Uno de sus capítulos más polémicos fue el de negarse a poner la vacuna del covid. Le costó perderse dos Open USA y un Open de Australia. "Lo llevó hasta las últimas consecuencias. No se declaró antivacunas. Simplemente, defendía que él tenía la libertad de elegir y lo llevó hasta el final". Tienes la entrevista al completo en este audio.

Por último, y sobre su transformación física, Arauz asegura que influyó cuando dejó el trigo y se obsesionó por la alimentación. "Antes de 2010 ganó un Grand Slam y desde ese año lleva 22. Le ha funcionado de maravilla".

"Por muy bien que juegue Djokovic, ¿Por qué la pandemia iba a ser distinta para él?"

En plena polémica por el tenista y su negativa a vacunarse por la covid-19, Cristina López Schlichting, presentadora de "Fin de Semana" en COPE, habló sobre ello en su monólogo y también sobre la torpeza de Garzón al descalificar a la carne española. No te lo pierdas en el vídeo que tienes disponible a continuación.

El tenista serbio regresó a Australia un año después de haber sido deportado por no vacunarse contra el covid-19. El director del Abierto de Australia, Craig Tiley, deseó en rueda de prensa que los aficionados reciban de manera adecuada al tenista serbio tras toda la polémica generada. "Tengo mucha confianza en el público australiano, en que le respetarán. Está muy bien educado, en particular los que vienen al tenis, les encanta su tenis, les encanta ver grandeza, les encanta ver grandes partidos", señaló.