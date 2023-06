Pilar García Muñiz, sin palabras tras descubrir el lugar en el que vive un vecino de Donosti: "Aquí sigo"

Una de las preocupaciones que tienen muchos españoles es el del acceso a la vivienda. Es el caso de una profesora de Mallorca. El 15 de septiembre del año pasado, tuvo que trasladarse por trabajo. Sin su marido y sus hijos. Una vez allí, con los precios del alquiler completamente disparados, vio que era imposible lograr un techo. Le pedían 1.000 euros por una habitación compartida, que era lo que cobraba. No era viable.

El remedio que empezó siendo para una noche, se convirtió en algo que terminó por alargarse meses. Llegó a vivir en un coche. "Fue muy duro", indicó en los micrófonos de 'La Tarde' de COPE.

Ella no era la única. Nos contó que en la zona en la que dormía, se encontraban hasta 7 personas en sus mismas condiciones.

Unos lo hacen por necesidad, pero otros lo deciden. Existen personas que viven en lugares tan especiales como una furgoneta adaptada. Curioso, ¿verdad? Desde luego, que ahorrar te vas a ahorrar mucho dinero pero te lo tiene que permitir el trabajo.

Íñigo Mendía es escritor y podcaster. Vive en estas condiciones y ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE'. "Es una gozada y me encanta. Daba por hecho que al poco tiempo me iba a cansar pero aquí sigo", asegura. Escucha cuáles son sus planes a corto plazo en el audio que tienes disponible a continuación.

"En 2018 encontré un camión con una chimenea y dije que la quería tener"

Mendía también ha indicado que, a día de hoy, cree "que hay muchos trabajos que te lo permiten. Yo empecé a escribir un libro en el que cuento mi aventura y luego grabo podcast del mundo de los viajes pero también he probado cosas que no han funcionado". Tienes la entrevista completa aquí. No te lo pierdas.

En la anterior furgoneta en la que vivió la adaptó totalmente. Ahora, tiene un nuevo furgón. "Lo llevé a un taller de Barcelona y le pusieron los diseños que yo quería". El vehículo asegura que "es el típico camión que puedes ver repartiendo cerveza por cualquier ciudad. Luego tengo una chimenea de leña. En 2018 encontré un camión con una chimenea y dije que la quería tener", indica.

Con la llegada del verano, se pregunta García Muñiz si tiene aire acondicionado. De momento, no porque "son muy aparatosos y hacen ruido. Yo prefiero huir del calor. Normalmente los veranos los paso en lugares como Escocia".