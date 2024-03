El personaje de la izquierda revolucionaria al que Pablo Iglesias hace homenaje con el mojito en su nuevo bar

El exvicepresidente del Gobierno y fundador de Podemos, Pablo Iglesias, fue el protagonista de este martes. Y no lo fue por ningún asunto relacionado con la política, sino por la apertura de su propio bar en el popular barrio de Lavapiés. Hablamos de la Taberna Garibaldi, que cuenta con una carta de cócteles y comidas con guiños de todo tipo a figuras y símbolos de la izquierda revolucionaria, tanto española como internacional.

"Las tabernas son el último bastión de la libertad del proletariado", recoge la leyenda escrita en la carta de este bar. Junto a ella, una ilustración del filósofo marxista Karl Kautsky y otra del revolucionario italiano Giuseppe Garibaldi. Tanta fue la repercusión de esta taberna, que atrajo la curiosidad de todos los viandantes y en su apertura consiguieron acabar con todas las existencias, tanto de comida como de bebida.





En 'Mediodía COPE' hemos analizado a fondo la estética y la carta de este bar. Aparentemente, es una taberna castiza con azulejos pintados. Un local que antiguamente se había dedicado a otros menesteres. De hecho, en el cartel exterior de la taberna todavía puede leerse "salón de peluquería".

En las paredes llaman la atención los póster enmarcados de figuras como Pepa Flores o Raffaella Carrà. También pueden leerse frases comunistas que les atribuyen; una bandera grande de Palestina o incluso carteles llamando a la revolución.

Con respeto a la carta, hay todo tipo de platos. Muchos de ellos son italianos, como queso provolone, espaguetis a la putanesca o macarrones al pesto. También hay ternera al estilo argentino y otros platos como 'Salmorejo partisano', enchiladas 'Viva Zapata', carrilleras "Brigada Garibaldi" e incluso tacos 'Venganza de Moctezuma'. Estos platos rondan los 10 euros cada uno.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El personaje de la izquierda revolucionaria al que Pablo Iglesias hace homenaje con su mojito



Hay tres postres distintos: dos tipos de helado y flan. Cuesta unos cinco euros cada uno.

Para los que no tengan tanta hambre, Iglesias ha optado por incorporar una lista de tostas: de cecina de León, de jamón ibérico o de tomate seco y parmesano, a unos 8 euros cada una.

No falta una oferta de platos veganos bajo el nombre 'No me llame Ternera', que coincide con el título de la entrevista que hizo Jordi Évole al etarra Josu Ternera.

Las cervezas y las copas de vino rondan los 3 euros, mientras que los cócteles son de unos 9 euros. Unos cócteles que, por cierto, son todo un homenaje a la izquierda revolucionaria: desde un 'Fidel Mojito' hasta un 'Ché Daiquiri' o un 'Mandela Zulú' pasando por el 'Gramsci Negroni', un 'Durruti Dry Martini' o el 'Pasionaria Puerto de Valencia'.





Polémica por la carta del nuevo bar de Pablo Iglesias

No obstante, la apertura de la taberna del exvicepresidente del Gobierno ha dado mucho de qué hablar. Gracias a un usuario de la red social X hemos podido conocer el uso de imágenes en la carta que no se corresponden con los platos.

El usuario @chus_fr aseguró que las pocas fotografías que aparecían en la página web de la taberna, no eran propias. Pueden verse cuatro imágenes de los cuatro platos "destacados": la 'Insalata Garibaldi', la carrillada 'Brigada Garibaldi', la 'Tosta Garibaldi' y los 'Spaguetti ai funghi'.

"¡Es tan extremadamente ridículo este robo de imágenes por parte de @Garibaldi_28012 para su web! Se hacen pruebas de carta antes de diseñarla. Una vez está todo conforme, se crea la carta y se hacen las fotos. Es tan sencillo que dan lástima", critica el usuario.





Se aprecia claramente cómo la página web de la taberna hace uso de imágenes que no se corresponden su carta, precisamente por el hecho de que son imagínese de libre uso o de otros restaurantes que se han empleado anteriormente.

"Si mienten descaradamente a los clientes... Que se preparen los empleados", agrega de nuevo el usuario, adjuntando más fotografías "robadas".





No solo con la comida, sino que también lo ha hecho con fotografías que, en teoría, se corresponden con el interior del local.