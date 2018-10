El parapentista desaparecido habla con su mujer tras el rescate: "José Luis parece inmortal"

El parapentista español José Luis Bernal García, perdido desde el viernes pasado en el estado norteño indio de Himachal Pradesh, fue rescatado este miércoles por las autoridades indias en perfecto estado de salud. El parapentista desapareció el pasado viernes poco después de emprender un vuelo desde el Bir Billing, un punto de despegue popular entre los aficionados al parapente, cuando los cinco compañeros con los que viajaba perdieron comunicación con él.

La búsqueda comenzó el sábado, cuando sus amigos dieron la voz de alarma y pusieron en marcha el protocolo de emergencias a las 24 horas del suceso y el domingo pudieron contar con el apoyo del helicóptero privado que realizó una búsqueda de dos horas. El español fue hallado el pasado día 22, sin embargo, las condiciones del tiempo no permitieron el rescate, por lo que el grupo de socorro solo logró hacerle llegar alimento, medicinas y ropas.

'Mediodía COPE' ha podido hablar en primicia con el parapentista tras su rescate. José Luis ha admitido que nunca había estado tan emocionado como ahora y no da crédito a toda la expectación que ha generado su rescate. "Cuando he visto la que se ha montado, no doy crédito. ¿Para qué montan esos pollos?", ha dicho entre risas.

El asturiano asegura encontrarse "sorprendentemente bien" pese a haber estado casi cinco días sin comer ni beber y ha contado cómo se perdió en el Himalaya. "Estábamos volando como todos los días y cuando fuimos a aterrizar se formó una nube de manera muy rápida y me atrapó. Estas nubes generan unas corrientes ascendentes muy potentes y empecé a subir sin control. Cuando conseguí salir de la nube no sabía dónde estaba. Estaba mucho más al este, por lo que aterricé en otro valle. En ese momento pensé que tenía un problema serio, porque esa zona tenía un acceso imposible por tierra y por vía aérea era como buscar una aguja en un pajar", ha asegurado.

José Luis no llevaba ropa adecuada para estar a esa altura, soportando temperaturas de hasta -15 grados por la noche. "Con la radio que llevaba pude hablar con un chico argentino para decirle que era el perdido y que avisara de que estaba vivo", ha contado. Cinco días después, han podido rescatarle con un helicóptero.

Su mujer Asun ha seguido todo el periplo de su rescate desde España muy angustiada. El parapentista ha podido hablar con ella con los oyentes de 'Mediodía COPE' como testigos. "Te estamos esperando con los brazos abiertos. Intenta descansar y ya hablamos para gestionar el regreso", le ha dicho. Asun reconoce que la familia lo ha pasado mal, pero están felices al saber que José Luis está bien. "Mi hija suele decir que su padre es inmortal. Y es verdad. Si la inmortalidad existiera, tendría el nombre de José Luis", ha añadido con una sonrisa.

Ahora, el asturiano no piensa de momento en nuevas aventuras. Lo único que desea ahora es "una buena cena, un buen vino y dormir".