La Palma se prepara para fuertes terremotos: "Estamos asustados"

El volcán Cumbre Vieja no da tregua. Está más activo y explosivo que nunca. Ahora, las densas coladas de lava se precipitan ladera abajo con material magmático de gran tamaño. Y lo que más preocupa ahora es el aumento de la actividad sísimica. En la última semana se han producido en La Palma casi 1.000 terremotos.

Sólo desde esta pasa madrugada se han registrado más de 60 terremotos. El enjambre sísmico continúa activo y cada vez, la intensidad es mayor. Yakelin, vecina de Los Llanos, nos da cuenta de ello

Como norma general se están superando los 3,5 en la escala Richter; aunque el mayor registrado hasta la fecha ha llegado hasta los 4,8.

Y donde más está notando Yakelin este aumento de los temblores es en el comportamiento de sus perros. Concretamente, no cuenta el caso de Lala, su mastín

Todos en La Palma están muy nerviosos. La tensión se nota en cada calle, en cada esquina, en cada casa. Ramón es voluntario de protección civil en Los Llanos. Lleva desde que todo esto comenzó acompañando a familias desalojados, llevando comida, agua haciendo prácticamente de psicólogo. Porque tal y como nos dice, "lo importante es que la gente mantenga la calma".

Y la respuesta de los expertos ante esta actividad no es muy esperanzadora. Este nivel de sismicidad indica que están aumentando los movimientos tectónicos. De hecho, los científicos que monitorizan la actividad del volcán han alertado de que los terremotos en la zona pueden alcanzar la categoría de magnitud 6 y han pedido a la población del sur de la isla que se informen sobre cómo proceder llegado el caso. Yakelin está desalojada. Vive con su madre en Los Llanos de Aridane y nos cuenta que "esos mensajes son constantes, por ejemplo, en la televisión".

¿Qué hacer en caso de un terremoto de mucha magnitud? Hay un protocolo antes (es decir, que ya deberían estar aplicando todos los vecinos de la palma), durante y después. Es fundamental reforzar las estanterías, tener localizados el equipaje de mano, móvil con cargador, medicamentos y documentación importante.

¿Y qué hacer durante el terremoto? Lo primero que todos los expertos señalan como clave es mantener la calma. Como nos decía Yakelin, si estamos en casa, lo mejor es resguardarse debajo de una mesa fuerte, alejarnos de las ventanas. Y si estamos en la calle, apartarnos de las inmediaciones de los edificios, cornisas, muros o postes eléctrios.

Y después de la sacudida, cuando piensas que todo ha pasado, también es importantísimo seguir una serie de recomendaciones. Tienes que cerrar las llaves del agua y de la luz. No usar mecheros por posibles escapes de gas. No usar ascensores. no entrar en edificios que parezcan dañaos y, en caso de estar atrapados no hay que gritar. Si abrimos la boca podríamos inhalar polvo. En estos casos hay que golpear algún objeto que haga ruido para indicar nuestra localización.

Estas recomendaciones salen constamente en la televisión, en la radio, pero Ramón, el voluntario de prorección civil en Los Llanos, nos adelanta que "nadie está preparado para esto".

La Palma continúa su infierno. La lava del volcán Cumbre Vieja cubre ya un total de 911 hectáreas y ha destruido 2.183 edificaciones, 21 más que ayer.