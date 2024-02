El obispo de Astorga, sobre los migrantes: “Son hermanos que no vienen a quitarnos el trabajo"

Según datos la Organización de Naciones Unidas, en los dos primeros meses de 2024 han llegado a España en pateras, por vía marítima, diez veces más migrantes que en el mismo periodo del año pasado, que en enero y febrero de 2023. La mayoría -más concretamente 11.860 personas- lo han hecho utilizando la ruta canaria, la más mortal y peligrosa del mundo.

Ante este reto migratorio ,cada día la Iglesia trata de dar respuesta a los problemasy a la difícil situación en la que se encuentran estos migrantes. Por ejemplo, desde que estas personas pisan suelo español, las diócesis les dan los primeros cuidados que necesitan y después los acompañan y comienzan junto a ellos un proceso para favorecer su integración en la sociedad. De hecho, hay cuatro verbos que el Papa Francisco siempre nos recuerda que deben guiar nuestra acción con estos migrantes: acoger, proteger, promover e integrar.

El obispo de Astorga y presidente de la Comisión para la Pastoral Social y Promoción Humana de la Conferencia Episcopal, Jesús Fernández, en Mediodía COPE, ha señalado que esa acogida y acompañamiento que realiza la Iglesia se hace “desde un corazón compasivo que es el de Jesucristo y firmes en la fe”. Ademas, el prelado asegura que con esta labor “somos capaces de descubrir en las personas que llegan, hermanos que no vienen a quitarnos el trabajo, ni a hacer una vida que nos pueda incomodar. Vienen huyendo de situaciones de hambre, de injusticia o de guerra. Tratamos de acogerlos e integrarlos”.

La difícil situación de los menores no acompañados

Don Jesús Fernández también ha recorado las necesidades y la especial atención que requieren los menores no acompañados. Considera que ellos son ahora mismo una prioridad y que todos debemos trabajar para su integración. “Por razón de esa vulnerabilidad lo deben ser. Las personas mayores tienen más recursos para su defensa. Los menores tienen muchas esperanzas. Muchas veces manipulados por las mafias creen que todo va a ser fácil cuando no siempre es así. A veces tienen expectativas que no son correctas pero en cualquier caso tienen sueños y también vulnerabilidad por eso creo que ellos deben ser prioritarios”, ha asegurado.

Las rutas de hospitalidad

Para crear una red de colaboración entre la diócesis, en España, la Iglesia junto con las administraciones públicas, han creado las llamadas rutas de hospitalidad. El obispo de Astorga cuenta que “estos corredores pretenden traer a la península a jóvenes que se encuentran en condiciones infrahumanas. La Iglesia española está intentando ayudar para aliviar la presión excesiva de las Islas Canarias y de la que se hacen eso de forma admirable los obispos de aquellas tierras”.

A finales de 2023, los estados miembros de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo en materia de migración con el Pacto Europeo de Asilo. Un tratado que desde la Conferencia Episcopal Española se ha criticado duramente porque como asegura Mons. Jesús Fernández “la inmigración debe ser controlada pero Europa debe comprender que realmente necesita de los inmigrantes”.

Además, el presidente de la Comisión para la Pastoral social y Promoción Humana ha señalado “en España tenemos necesidad de cubrir puestos de trabajo que los nacionales no quieren cubrir. Necesitamos jóvenes y personas, familias que puedan dar vida a la España vaciada”.

Los 3 párrocos voluntarios de Cruz Roja en el Hierro

En Mediodía COPE, Pilar García Muñiz ha recordado en esta entrevista la situación que vive la isla de El Hierro donde siguen llegando prácticamente a diario muchos migrantes. Allí, al personal de Cáritas no le dejan acceder directamente a los Centros de Atención Temporal de Extranjeros que es el primer lugar al que llegan los migrantes al pisar ese suelo canario. Los tres párrocos que hay en esta isla han tomado una decisión y se han hecho voluntarios de Cruz Roja para poder acceder a ese muelle donde llegan las pateras.

Ante esta situación, el obispo de Astorga, don Jesús Fernández nos explica que estar desde el primer momento al lado de esos migrantes y prestarles ayuda directa es muy importante “porque les mostramos una cercanía que necesitan en un momento en el que tienen un desarraigo profundo, desde la misma salida que es dolorosa, el tránsito por lugares inseguros donde se producen violaciones de los derechos humanos, abusos, etc.”

