Una nutricionista desvela los beneficios del picante y evitar problemas de corazón: “Un 14% menos”

El streamer y empresario Ibai Llanos está en México donde se celebra la primera edición de la Kings World Cup, el torneo de fútbol que ha creado junto al futbolista Gerard Piqués y cuya final se celebrará en el estadio BBVA de Monterrey.

Hace pocos días, Llanos alertaba a sus seguidores a través de un mensaje en su cuenta de la red social X: “Jodido en un hospital mexicano, me acaban de pinchar en el culo y no puedo ni sentarme. No vuelvo a tomar picante en mi vida, paradme si me ven haciéndolo''.





Y es que ya se sabe, con el picante hay que tener cuidado porque no todo el mundo suele tolerarlo y hay que saber cuál es la dosis que más nos conviene para no tener problemas como le ocurrió a Ibai. Como todo en esta vida, es bueno en su justa medida.

Lo que muchos no saben, quizás, son los beneficios que tienen, llegando incluso a reducir la mortalidad. Cualidades del picante que te contamos en 'Mediodía COPE' con la ayuda de la nutricionista especializada en enfermedades crónicas y fundadora de la Escuela de Nutrición Emocional, Fran Sabal.

Capsaicina, la sustancia del picante favorable para la salud: previene enfermedades cardíacas

El picante aumenta el gasto energético, acelera el metabolismo y, además, es un buen sustituto de la sal. Y todo esto se debe a la capsaicina, “la sustancia que tiene el picante y que los estudios demuestran que es favorable para la salud”, explica la nutricionista.

También nos ayuda a perder peso, tal y como demostró un famoso estudio “que apareció en la revista 'Appétit' en el año 2011 en el que mostraba cómo esta sustancia aumentaba la sensación de saciedad y, por lo tanto, reducía la ingesta calórica”,recuerda Sabal.

También es antiinflamatorio y “gracias a sus efectos antioxidantes” y como evidencia otro estudio de 2017 publicado en la famosa revista 'Cancer Prevetion', “las personas que consumían más alimentos picantes tienen un 40% menos de riesgo de morir, por ejemplo, de cáncer de pulmón”.

Consumir picante una vez al día reduce el riesgo de mortadlidad

Pero sin duda alguna, el mayor de los beneficios de consumir productos picantes es que evita enfermedades cardíacas, por sorprendente que sea. Aunque la nutricionista insiste en que hay que tomarlo en su justa medida, asegura también que si lo tomas todos los días en pequeñas cantidades no hay problema”.

Muestra de ello es que “hay estudios que muestran que ciertas personas que consumían picante alrededor de 6 a 7 veces por la semana, es decir, al menos una vez al día si o tenían menor riesgo de mortalidad”.

Concreta Sabal que es “un estudio que siguió a más de 570.000 personas durante 11 años y se dieron cuenta de que la que consumían picante unas 6 a 7 veces por la semana tenían 14% menos de riesgo de morir por cualquier causa que se relacionara con problemas al corazón”.





La mejor manera de incorporar el picante a tu dieta y aprovecharte de sus beneficios

Si quieres aprovecharte de todos los beneficios que tienen los productos picantes, tal y como nos ha explicado la nutricionista experta en enfermedades cónicas, Fran Sabal, y gozar de una buena salud; sigue sus consejos para incorporarlos de la mejor manera a tu rutina alimentaria:

Comienza añadiendo poquitas cantidades y ve viendo la tolerancia, sobre todo, si tienes r eflujo, acidez, hinchazón o malestar.

y ve viendo la tolerancia, sobre todo, si tienes r Elegir el picante adecuado, ya que existen muchos tipos de chiles o ajíes que obviamente van teniendo un sabor u otro con lo cual tienes que ir dándote cuenta de que no hay solo un tipo de picante, incluso hay muchos tipos de salsas picantes también

ya que existen muchos tipos de chiles o ajíes que obviamente van teniendo un sabor u otro con lo cual tienes que ir dándote cuenta de que no hay solo un tipo de picante, incluso hay muchos tipos de salsas picantes también Por último, utilízalo en distintas recetas: en carnes, ensaladas e incluso en postres

Se trata, pues, de probar distintas alternativas para ver cual es el picante que más se adecua a nosotros.