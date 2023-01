Mory Fofana, el guineano que se jugó la vida por un futuro mejor y que aspira a ser un gran chef

Hay vidas ejemplares que nos llegan al corazón. Historias como la de Mory Fofana que hemos conocido en Mediodía COPE. Moury es de Guinea Conakri, en el África Occidental. Allí, desde muy joven decidió estudiar sociología. Consiguió diplomarse pero las cosas no se le pusieron nada fáciles en su vida.

Él es musulmán, su novia era cristiana. Querían casarse, pero el padre de Mory se oponía y el de la chica también. Como además, el progenitor de la chica, era jefe de la Policía guineana, la cosa se complicaba. Mory llegó a temer por su vida y decidió huir a Europa.

Viajó en avión hasta Marruecos con la idea de dar el salto a Europa. Mory tenía claro que su decisión estaba tomada. No había marcha atrás. Lo que no sabía es que lo que había comenzado era toda una odisea, su particular odisea. Se subió 7 veces en una patera para llegar a España. Siete viajes que nunca olvidará. Seis de ellos fracasaron. En el primer viaje, Mory viajaba en una patera de plástico. A bordo iban once personas. La patera no tenía motor y cuatro personas tenían que remar.

Llegaron remando hasta aguas internacionales, pero la patera se rompió. La Policía de Marruecos los rescató y los devolvieron a Tánger. En un primer momento Mory pagó a las mafias 1.500 euros para que lo trajeran hasta España, pero cuando llevaban cinco intentos, la mafia le pidió más dinero.

Él ya no tenía nada, tenía que conseguir 800 euros. Tuvo que irse a Rabat y allí trabajar descargando camiones.

Finalmente, el 10 de octubre de 2018, consiguió llegar a las costas de Almería a bordo de una patera. La Cruz Roja le preguntó que a que se quería dedicar y él lo tenía claro: quería ser cocinero.

Poco a poco empezó a formarse gracias a un curso de cocina de Cáritas. Le dieron la oportunidad de cumplir su sueño. Su formación dio fruto y tras realizar las prácticas en el restaurante AlmaMater de Murcia, allí se quedó como ayudante de cocina. "Antes no me gustaba la cocina, pero ahora he comenzado a comprender lo que significa que te guste la buena cocina", dice en Mediodía COPE.

Este restaurante, AlmaMater en el que trabaja Mory como ayudante de cocina consiguió en 2022 una estrella michelín. Su Chef Juan Guillamón está encantado de tener a Moury en su plantilla, "muy buena persona y buen cocinero", le define destacando sobre todo su capacidad de trabajo, su esfuerzo y sus ganas de seguir aprendiendo.

Le hemos preguntado a Moury cual es su especialidad en la cocina, y la verdad es que le tira su tierra de adopción: Murcia. Ahora quiere seguir los paso de Juan Guillamón y convertirse en chef, por eso sigue aprendiendo para cumplir su sueño: el de un concinero que logró cambiar la sal del Mar en la que tantas veces su jugó la vida por la de los pucheros.