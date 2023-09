El motivo que podría haber tras el brote de gastroenteritis en Tarazona: "Seguramente tenga que ver"

En Tarazona, Zaragoza, se ha producido un brote por gastroenteritis que ha provocado que 365 vecinos se hayan contagiado. Esto está complicando la vida de los habitantes del municipio y se están llevando a cabo las medidas que les han recomendado hacer. Entre ellas, utilizar el agua del grifo solo para la ducha; hervirla antes de utilizar utensilios de cocina; y no beberla en ningún caso, para el consumo, solamente el agua embotellada.

En los bares y restaurantes han pedido extremar la limpieza e higiene. María Antoñeta, la dueña del hotel restaurante Merced de la Concordia, en Tarazona, explicaba en Mediodía COPE que le han pedido que tienen que "no usar bayetas, y el lavado frecuente de manos".





El brote se sabe que viene de organismo unicelular, un protozoo que ha aparecido en la red de abastecimiento de agua potable. Los primeros casos se empezaron a conocer los días 9 y 10 de septiembre y ahora lo que se investiga es cómo fue el modo en el que este organismo ha entrado en el agua.

"El ganado vacuno lo puede tener de forma habitual"

Este protozoo es muy resistente, la profesora de parasitología de la Universidad CEU San Pablo, Dolores Ollero, ha explicado que "se recubren de una pared para protegerse cuando salen al medioambiente. El ganado vacuno lo puede tener de forma habitual, pero al haber controles de agua adecuados, no llega al agua que consumimos y si llegase, lo hace de una manera muy baja que no produciría patología, pero el brote de Tarazona seguramente tenga que ver con la gran cantidad de lluvias que hemos tenido que hayan arrastrado aguas con heces de ganado que pueda haber cerca de envalses y que no haya sido tratada para controlarla".

Por tanto, son 365 vecinos (como hemos mencionado anteriormente) los que están contagiados de gastroenteritis en Tarazona, aunque todos ellos presentan síntomas leves, pero de momento, el brote no está todavía controlado.