Moisés con 14 años era limpiabotas: "En España puedes andar por las calles sin miedo"

La Ciénaga es una de las barriadas más pobres y más peligrosas de República Dominicana. Allí muchos niños, la mayoría, no tienen oportunidades y en sus casas presencian todo tipo de problemas: violencia, drogas, prostitución...

Viven en suburbios, rodeados de pobreza y para ayudar a sus familias o simplemente para sobrevivir tienen que trabajar en la calle. Es lo que hace Edwin que trabaja desde que tenía 9 años como limpiabotas, allí en República Dominicana.

El 21 de septiembre se presenta el corto que relata la vida de 6 menores obligados a trabajar para salir adelante. El programa 'Canillitas con Don Bosco' cambió sus vidas

Edwin trabaja con otros 2 amigos para estar más seguros y para que no les roben lo que recaudan. Uno de ellos es Moisés Liranzo que ha pasado por los micrófonos de Mediodía COPE el día de su catorce cumpleaños: “Limpiaba zapatos por el malecón. Salíamos de Canillitas y nos íbamos a limpiar las botas a los turistas. Solía ganar muchos pesos con los que ayudaba a mi abuela para que comprara medicamentos que allí son muy caros”.

?? NOTICIAS | ‘Canillitas’, adultos a destiempo. Un documental que denuncia la vulneración de derechos que sufren más de 160 millones de menores trabajadores en el mundo. Un corto de @MSalesianas dirigido por @RaudelaFuente??https://t.co/vFT5u5FkWz — Salesianos España - #UnSueñoParaTi (@SalesianosEs) September 21, 2023

Moisés nos ha contado que las cosas en su casa no eran nada fáciles y que su familia no se tomaba nada bien que trabajara. Decían que era muy peligroso: “Mi mama no sabía que yo limpiaba botas. Cuando se fue enterando me pegaba para que no fuera porque era muy peligroso”.

Un día allí en el barrio de la Ciénaga, Moisés conoció a un chico, a José Luis, al que allí llaman el Puma. Le convenció para que fuera al Centro Canillitas y allí empezó a ver otra opción de vida que no fuese la de trabajar en la calle: “A mi me gustaría ser de mayor abogado y cantante. Se me da muy bien cantar. Estoy muy contento de estar en Madrid. La gente es muy diferente a la de allí. Aquí puedes andar a cualquier hora de la noche por las calles y no te pasa nada”.

La directora del programa Canillitas de Don Bosco es Karen Montás: “Es un proceso que vamos haciendo paulatinamente. Los niños no dejan de trabajar de la noche a la mañana. Nosotros insistimos en que tienen que estudiar. Se trata de ir restando tiempo al trabajo en la calle”.