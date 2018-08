Matar moscas a cañonazos, literalmente

'Matar moscas a cañonazos”, este refrán viene a decir que no hay que despilfarrar muchos recursos para solucionar problemas ínfimos, que no merecen la pena. Bueno, pues hay quien este refrán lo incumple a la perfección. En Tomiño, un pueblo de Pontevedra, uno de sus vecinos no mata moscas a cañonazos, pero sí velutinas, las avispas que ya han causado varias muertes en Galicia.

PINCHA AQUÍ PARA ESCUCHAR LA ENTREVISTA COMPLETA EN 'MEDIODÍA COPE'

Hace poco conocíamos que una pareja alérgica a las velutinas, que llevaba 18 días encerrada en su casa ya que tenían en la entrada un nido de estas avispas. Un problema enorme para ellos ya que una picadura puede causar la muerte. En Galicia, en lo que va de año, ya se han retirado casi 3.000 nidos, pero todavía hay mucho trabajo por hacer. Y dicho y hecho.

Jesús Barros “Suso” ha dado con la tecla para acabar con esta plaga. A sus 69 años, este “caza avispas” las mata con una escopeta a cuyos balines les pone un algodón con miel y matagarrapatas... y es efectivo... ya lleva 390 nidos derribados en los últimos tres años.

"El método funciona", explica Jesús Barros en 'Mediodía COPE'. Y “no hace falta mucha puntería porque los nidos de no son tan pequeños”.

En cualquier caso reconoce que el balín “no es el método ideal para acabar con ellas porque hay que ponerse a una cierta distancia para atravesar el nido para que éste se quede dentro”.