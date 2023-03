María fue madre con 19 años: "Estaba viviendo el mejor momento de mi vida y no entraba en mis planes"

Hoy se cumple una semana de la entrada en vigor de la nueva ley del aborto. Con este trasfondo se va a celebrar este domingo en Madrid la Marcha '¡Sí a la Vida!' 2023, que quiere ser reivindicativa, pero reivindicativa de la cultura de la vida, como la de la historia quenos ha contado en 'Mediodiodía COPE' María González Lastra. Tiene ahora 23 años y se quedó embarazada cuando tenía 18. Una situación que no esperaba y que le causó mucho miedo.

"Justo cumplíamos un año de noviazgo Marc y yo. Era una chica para la que ser madre no entraba en sus planes. Estaba viviendo uno de los mejores momentos de mi vida", ha contado en 'Mediodía COPE' María. "Marc desde el primer momento fue supercomprensivo con la situación y la asumió sin dudarlo. Me acuerdo que al decirle que estaba embarazada su respuesta fue: '¿y ahora qué hacemos?', en plural. Desde el primer momento amusió su papel como padre".

Cuando estaba embarazada de un mes, María fue a hacerse una ecografía, pero aún no había pensado asumido que podía estar embarazada, por lo que cuando le dieron los resultados se convirtió en un día especialmente duro. "Aún a día de hoy luchamos para recordar con exactitud ese día porque teníamos mucho miedo y mucha angustia. Necesitaba una ecografía para asimilarlo", ha reconocido María González Lastra en COPE. "Mientras la enfermera me tomaba la tensión, me decía: 'tranquila, que hoy en día hay solución, tu estate tranquila'". María le ha contado a Pilar García Muñiz que al llegar al ascensor, la enfermería se les acerco corriendo y les dijo: “Chicos, sois muy jóvenes. Si yo fuera vuestra madre, os diría que abortaseis. Pensad que sois jóvenes, que ahora estáis muy bien como pareja y que tener un hijo solo os traerá discusiones. Más adelante, si queréis tener hijos... ya los tendréis". Tras el silencio, la enfermera nos dijo muy seriamente: “Yo os pago el aborto si lo necesitáis”.

"Recuerdo un momento con muchísimo cariño", puntualizaba María en Mediodía COPE'. "Estaba en la capilla de la facultad pidiéndole al Señor que me diese una señal y de repente entró el rector y me dijo que se iba a hacer una misa la semana siguiente por todos los bebés no nacidos. Ahí fue cuando llamé a Marc y le dije que tenía clarísimo que era el momento de tirar hacia adelante".

"Cuando conté en casa que casa que estaba embarazada fue una noticia que les sorprendió y que nunca habrían imaginado", ha explicado María en 'Mediodía COPE'. "Enseguida nos apoyaron por haber apostado por la vida con todas sus consecuencias. Para ellos, el nacimiento de su nieta ha sido una bendición que al principio era difícil de entender, pero que con el tiempo se ha transformado en alegría".