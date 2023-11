Mantiene una conversación con su ídolo y así le cambia la vida a una joven surfera de Tenerife: "Flipando"

Nos vamos hasta el paraíso de los surferos, aNazaré (Portugal). La Praia do Norte ostenta el récord con una ola de 26 metros que cogió un deportista alemán. Este municipio, a 100 kilómetros de Lisboa, tiene esas grandísimas olas gracias a las tormentas del Atlántico y al gran cañón submarino de Nazaré.

Laura Coviella, una tinerfeña de 24 años, se acaba de convertir en la primera mujer española que surfea en Praia do Norte y ha contado su experiencia en 'Mediodía COPE'. Olas de hasta quince metros. "No sabía cómo iba a ser, tenía ganas de coger la primera ola y estar tranquila. Nunca he estado tan nerviosa. Era el mayor reto que tenía", arranca esta tinerfeña su intervención en 'Mediodía COPE'. Una conversación con su ídolo le cambió la vida. Descubre lo que le ocurrió en el audio que tienes aquí disponible.

Con esa primera ola sintió una mezcla de "miedo, deseo, adrenalina... pero tenía clara que lo quería hacer". Respecto a su preparación, asegura que entrena mucho en el gimnasio porque "es fundamental estar en forma. También entreno apnea desde que supe que iba a ir a Nazaré".









Explica también en 'Mediodía COPE' algo que le aporta mucha tranquilidad es que "un baño de este estilo, con estas olas, tienes que tener mínimo un compañero de seguridad con una moto de agua en cuanto salgas de un 'revolcón'".

"Mi ola más cercana estaba a cuarenta minutos en coche"

Laura se puso por primera vez sobre una tabla con 12 años y asegura que, desde que empezó a surfear, se obsesionó con este deporte, aunque "no podía practicarlo tanto porque mi ola más cercana estaba a cuarenta minutos en coche. A partir de los quince, empecé a ir los fines de semana y con dieciocho me saqué el carnet y pude ir a muerte con el surfing".

El tema de coger olas grandes comenzó a los 19, "veía a los chicos ir y me daba mucha envidia. Un día conocí a una de las leyendas de olas grandes que es 'Vilayta' Rodal y fui tan pesada que me acabó llegando y ese día me cogí la ola más grande del día. Se quedaron flipando, hasta yo". A partir de ahí, comenzó todo.





Empezó a ir más a menudo y hasta hoy. Realmente, explica que ha sido en los últimos 2-3 años cuando ha adquirido experiencia.

¿Sabías que hay una modalidad de surf canino?

Sí, como lo lees. Descubrimos, en 'Mediodía COPE', cómo funciona a través del testimonio del dueño de la perrita Gala.

La playa de Salinas, en Asturias, acogía el primer campeonato de surf canino, y este incluía diferentes categorías: perros pequeños, perros medianos, perros grandes y tándem, perros y sus dueños compartiendo la misma tabla.

Jorge Sánchez, el dueño de esta perrita, explicó que este campeonato tiene como objetivo fomentar la práctica del deporte conjunto entre dueños y sus perros y fomentar la adopción: "Estos perros tienen algo especial y no lo sabes hasta que los adoptas", opinaba en 'Herrera en COPE". También es una llamada a luchar contra el abandono y dar visibilidad a las asociaciones de protección de animales. Tienes aquí el testimonio completo en el siguiente audio. No te lo pierdas.

La organización donó 10€ por cada perro inscrito que irán destinados a protectoras de animales y el patrocinador donará 5.000 raciones de comida para perros abandonados.

Gala es oscura, tiene las orejas grandes de caza y pesa 30 kilos. Puede parecer imposible que comparta tabla con su dueño, pero Jorge Sánchez sabía qué hacer para que mantenga el equilibrio "a la mitad, un poquito hacia atrás, pero nunca delante".