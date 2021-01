Madre en el colegio La Salle La Paloma: “Mis hijos a esas horas estarían correteando por el patio”

Un día después de la explosión de gas del edificio situado en la calle Toledo en Madrid, el suceso sigue conmoviéndonos.

Entre aquellos que no dejan de pensar en lo que pasó y en lo pudo haber pasado sin duda están los padres del colegio La Salle La Paloma, el más cercano al edificio.

Si no hubiera sido por el temporal Filomena y la nieve que dejó en el patio, ayer la tragedia hubiera sido aún mayor.

Lo ha contado a Mediodía COPE Paloma. Sus dos hijos, de 6 y 9 años cursan sus estudios en este colegio. Sigue recomponiéndose del susto: “Mejor prefiero no ver imágenes y no pensarlo mucho porque la verdad es que ha sido una suerte tremenda la que hemos tenido, la verdad. A esa hora estarían en el patio los niños que se quedan a comer en el cole, entre ellos mis hijos a esas horas estarían correteando por el patio”.

Alumnos y profesores han resultado ilesos de una explosión que ha dejado cristales rotos y tres aulas afectadas. Hoy los alumnos siguen las clases telemáticas y sin secuelas psicológicas por la buena actuación del colegio.

Otra vecina es Margarita García. Ella estaba comiendo ayer en su casa a las tres de la tarde con su familia cuando escuchó una fuerte explosión. La primera frase que dijo fue: “Se nos ha caído el balcón”. Se aproximó a él y descubrió que no había sido así, pero vio también el humo que salía de la calle de al lado. Ella vive en la calle Arganzuela, frente a la calle Toledo. Es además feligresa de la parroquia de La Paloma.

Su amiga María le llamó a los pocos minutos para contarle que estaba viva de milagro. Tenía que pasar por delante de la parroquia a la hora de la explosión, pero se acordó de que tenía que sacar dinero y paró en la misma calle Toledo para hacerlo. Esa decisión le salvó la vida.