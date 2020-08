Lorena Fernández:"El Gobierno y las CCAA se piensan más el abrir un colegio que un bar"

Audio

Sinceramente, les digo que un país que abre con más ligereza un bar o una discoteca, y se lo piensa y repiensa cuando se trata de un colegio demuestra las prioridades de sus dirigentes. Desvela claramente las cartas con las que juega.

El presidente del Gobierno sigue con sus vacaciones, sin poner fecha a esa Conferencia de Presidentes autonómicos, para preparar el curso. Y solo ya hay una fecha clara en el horizonte: el 27 de agosto, día en el que el ministro de Sanidad y la ministra de Educación se sentarán con los consejeros autonómicos para fijar un documento de mínimos sobre esa vuelta a las aulas. Dos cosas: Isabel Celaá durante estas semanas se ha esfumado. Hay millones de personas esperando al menos una señal de humo desde su Ministerio. Y una segunda. Como las competencias en Educación están transferidas al final cada región está yendo por libre. Presentando un protocolo propio que ya veremos si pueden cumplir. En Madrid ya se dice que a día de hoy no habrá un 100% de presencialidad. En Galicia Feijóo pretende que a partir de los seis años los niños lleven mascarilla y un estudio serológico a todos los profesores antes del inicio del curso escolar. Y en Murcia que a partir de los tres años los estudiantes solo vayan cuatro de los cinco días de la semana. ¿El gobierno de Fernando López Miras ha pensado que van a hacer las familias con ese quinto día laborable con los niños en casa? ¿Se lo van a tener que quedar los abuelos la población a la que hay que proteger especialmente del coronavirus?

A muchos ya nos da la sensación de que aunque no haya un confinamiento generalizado sí en buena parte de España y también nos recuerda a ese final de mayo y junio cuando los colegios estaban cerrados y por la mañana había clase online y por la tarde los niños y sus padres se juntaban en la calle o en las terrazas de los bares. Muchos me dirán que claro, que hay que primar la economía. Y es verdad. Un colegio abierto no es solo beneficioso para un niño desde el punto de vista educativo y social. Es dinero para ese comedor abierto, para ese transporte escolar, para esos auxiliares contratados para reforzar los recreos... También eso es economía.

La incógnita persiste mientras también siguen algunas dudas por ejemplo sobre el extraño regreso de Iglesias y Montero de sus vacaciones familiares en Asturias. Ellos dijeron que lo hicieron porque no podían soportar la presión que la extrema derecha. Por los insultos y amenazas. Ahora sabemos que no hay ninguna denuncia en marcha. Que no se investiga nada. ¿No será verdad que el matrimonio presidencial quiere desviar la atención de otro tema de mucho mayor calado como es la caja B de Podemos?