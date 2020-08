Lorena Fernández: "Los jóvenes deben concienciarse que el COVID no solo mata a nuestros mayores"

¿Qué lleva a un chaval de 20, de 25 o de 30 años a quedar para contagiarse de coronavirus? Pues por lo pronto a pensar que las más de 40 mil personas muertas en esta pasada primavera por COVID, el colapso sanitario sufrido o los aplausos de las ocho a estos profesionales no han servido de nada.

Uno también barre para casa, siempre hay que hacer autocrítica y preguntarse si a lo mejor los medios hemos hablado demasiado de cómo sobrellevar el confinamiento pero poco de esas imágenes con miles de muertos. Porque ha habido pocas imágenes de ellas y hasta el dolor se ha tenido que confinar.

La respuesta a mi pregunta sobre los jóvenes es complicada de responder pero cinco meses después del inicio oficial de la emergencia sanitaria en España lo cierto es que en nuestro país existen fiestas COVID. Sí, quedadas entre jóvenes para contagiarse. Una de las últimas se produjo el pasado sábado en la playa de Los Patos, en Tenerife. La policía desalojó entonces a unas 60 personas que habían acampado en ella y que a través de las redes sociales se habían citado para contagiarse. Como que de esto del COVID no les mata, es una pequeña gripe o en el mejor de los casos se pasa sin síntomas. Los jóvenes deben saber que en las UCI de los hospitales hay chavales como ellos y no solo ancianos de 80 ó 90 años con otras patologías. Y que contagiarse de COVID causa neumonías que a veces dejan secuelas para toda la vida. Pascual Piñera, jefe Servicio Urgencias Hospital General Universitario Reina Sofia, ha pasado por los micrófonos de este 'Mediodía COPE': "Piensan que son inmunes. Ha variado el perfil y ha variado la edad, ahora el paciente tiene entre 20 y 60 años. Los jóvenes también enferman, también requieren ingreso y necesitan UCIs y respiradores. Estamos hablando de gente de 40-50 y de 15 o 20 años".

Y esta semana vacacional por excelencia para buena parte de españoles también lo es para los Reyes y sus hijas que desde el pasado viernes se encuentran en Palma de Mallorca. Aunque hay que decir que este año muy particulares porque las visitas que han realizado don Felipe y doña Letizia por toda España durante el último mes y medio se van a prolongar en las islas. Trabajo combinado con vacaciones y descanso y con otra novedad: ministros del Gobierno presentes en ellas.

Así por ejemplo hoy y mañana con la Familia Real veremos a la ministra de Educación, Isabel Celaa, el jueves al ministro del Interior o el lunes próximo a la de Industria y Turismo. No se les escapa verdad que no hay ministros de Unidas Podemos en la agenda. Una semana después de conocer que el Rey emérito se ha ido de España y con los Iglesias y compañía azuzando sobre la República como que no se les ve por la labor de realizar su trabajo. Porque ellos pueden tener sus ideas pero son miembros de un Ejecutivo y su tarea es también acompañar a los Reyes. Aunque aquí también un apunte. No se entiende que el Gobierno tutele con los llamados ministros de jornada estas visitas de trabajo combinadas con vacaciones. ¿O es que molesta que los Reyes aparezcan solos por si dan una imagen que refuerza a la Monarquía?