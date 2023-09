Día a día nuestra sociedad está cambiando. Estamos encontrando problemas que cada vez nos inquietan más. El deterioro del medio ambiente, la baja natalidad, la precariedad económica, el reto de la migración son cuestiones que requieren que nos pongamos manos a la obra para intentar buscar soluciones.

María y Laura tienen 26 años y son de Barcelona. Ante todos estos retos, desde hace años vienen haciéndose varias preguntas: ¿Qué podemos hacer nosotras por cambiar estos aspectos? ¿Vamos a quedarnos de brazos cruzados?

Ellas pertenecen a la delegación de juventud del arzobispado de Barcelona donde se reúnen con otros jóvenes para compartir su fe y sus inquietudes. Allí a María y a Laura les plantearon asistir a los “Encuentros de Mediterráneo”. Distintas reuniones que iban a celebrarse en Marsella junto a más jóvenes y junto a obispos del área mediterránea.

María y Laura son dos jóvenes españolas que participan en los “Encuentros Mediterráneos”#PapeAMarseillepic.twitter.com/Md3UhTAdIN — Eva Fernández (@evaenlaradio) September 23, 2023

Allí iban a intentar dar respuesta a problemas comunes de estos países mediterráneos, entre ellos los que comentábamos antes la migración, los conflictos políticos, o las cuestiones medio ambientales.

Ellas no se lo pensaron y rellenaron un formulario para asistir. Pensaron que habría muchas solicitudes y que no tendrían la suerte de que les tocara a ellas. Sin embargo, las llamaron y le dijeron que habían sido seleccionadas, que podían asistir. “Hemos estado cerca de setenta jóvenes compartiendo nuestras inquietudes y nuestra fe. Nos enfrentamos a un problema moral que es la falta de deshumanización de la sociedad. No nos comunicamos y no tenemos interés por el otro” señala María Morer.

En Marsella, han visitado varias organizaciones donde habéis descubierto distintas realidades y problemas de la sociedad actual. “Hemos vuelto conmovidas por todo lo vivido. Presentamos un documento al Papa con pequeñas acciones concretas a realizar cada persona en su ciudad de origen. Es un pasito para un cambio” asegura la joven María Morer.

El Papa Francisco es quien ha clausurado estos “Encuentros del Mediterráneo”. Laura Trius de Barcelona cuenta como fue ese encuentro con el Papa: “El sábado por la mañana nos reunimos con él. La migración ha sido uno de los temas centrales de estos encuentros. Hemos visto ejemplos maravillosos de diferentes proyectos que se realizan en Marsella para acoger a estas personas y darles la humanidad que tienen. Muchas veces se encuentran marginados”.

Ahora estas dos jóvenes señalan que tienen la responsabilidad de dar testimonio sobre todo lo vivido:“Nuestro gran reto ahora que hemos vuelto es compartir lo que hemos vivido. Hemos recibido un regalo que no queremos guardarlo para nosotras, hay que compartirlo con los demás”.