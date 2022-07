Juan María González-Anleo: "Los jóvenes españoles consideran que no se tiene en cuenta su voz"

Familia y estudios. Esas son las grandes prioridades de los jóvenes en España y Latinoamérica según una de las muchas conclusiones del informe “Jóvenes en Iberoamérica” que ha elaborado la Fundación S.M. para conocer cuáles son las principales preocupaciones e inquietudes de las personas entre 15 y 29 años. Un estudio para el que se contó con la opinión de 13.500 chicos y chicas y que desmiente algunos de los tópicos y prejuicios que existen sobre la juventud. Y es que, lejos de lo que muchos pueden pensar, los chicos de estas edades están muy concienciados con su futuro.

Juan María González-Anleo, doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca y experto en juventud, es uno de los autores de dicho informe. Él ha explicado a Pilar García Muñiz en 'Mediodía COPE' el porqué de las prioridades de los jóvenes iberoamericanos: "Con tanta crisis y tantos problemas, la familia sirve de colchón y ayuda que muchos Estados no proporcionan algo que que se ha llamado 'superministerio de bienestar'. Y la educación sirve como ascensor. A los jóvenes les preocupa mucho el futuro y tienen esto como una llave que les puede permitir controlarlo". Aunque, eso sí, también son conscientes de que tener más estudios en el currículum no es garantía de nada: "Tienen la sensación de la 'titulitis', de que por mucho que se esfuercen y se formen no van a llegar a sus objetivos".

Por otro lado, una de las grandes quejas de los jóvenes es hacia las instituciones. Esto ocurre especialmente en las políticas, aunque tampoco hay confianza en la justicia o en el sistema de gobierno, que consideran poco democrático. Además, consideran que desde estos organismos no se les escucha lo suficiente y mucho menos se valoran sus opiniones, algo que ocurre especialmente, y contrario a lo que muchos podrían pensar, en nuestro país: "Tenemos la idea de que en otros sitios hacen menos caso a los jóvenes y, sin embargo, los españoles están entre los que más consideran que no se tiene en cuenta su voz".

Pero, aun con todo, ¿son felices los españoles? Juan María cree que sí, gracias a sus seres queridos y a su capacidad de ver el lado bueno de las cosas: "Mantienen unos círculos afectivos, tanto en la familia como en los amigos y conocidos, que les hacen muy felices. Además, pese a la gran precariedad juvenil, pueden vivir con poco y disfrutar de los buenos momentos". Esto no significa que no sean conscientes de los tiempos difíciles que les esperan, sino que saben enfrentarse a esas expectativas: "Sus perspectivas de futuro les intranquiliza muchísimo, pero combaten esto con muy buen humor y con sus círculos cercanos".