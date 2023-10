La iniciativa viral de un joven de Ourense que cambia la rutina de una vecina de Entrerríos: "Le costará"

Entrerríos es un pueblo de Orensetan pequeño que tiene un solo habitante. Es una mujer y su nombre es Sara Araújo. Tiene 89 años y a pesar de esta circunstancia tienen sus fiestas patronales que van a celebrar en menos de dos semanas. Lo ha conseguido Daniel, un joven de 23 años, que se ha empeñado en que sí o sí haya fiestas.

Entrerríos es el pueblo de sus bisabuelos y donde él vivió hasta los 11 años. Ahora reside en Ribadavia, un pueblo de 5.000 habitantes, pero regresa a la aldea los fines de semana. Desde hace un tiempo, quería cumplir un sueño, ver, otra vez, su pueblo lleno de gente, en fiestas como cuando era pequeño. Para ello, ha realizado un gran esfuerzo y ya tiene sus fiestas.

Nunca hubo fiestas en el pueblo

La fecha es del 3 al 4 de noviembre. En esos días, Enterríos, celebrará, sus fiestas de San Lisardo. El joven explicaba en Mediodía COPE cómo están siendo esos días previos a las fiestas. "Un caos y un estrés, pero con mucha ilusión", asegura. Lo cierto es que en Entrerríos nunca hubo fiestas y las que se van a celebrar en noviembre van a ser las primeras que tenga el pueblo.





Daniel quiere poner empeño en que Entrerríos aparezca en el mapa, pero de momento no sabe la gente que va a asistir a las fiestas.

"Cuando pasas allí todo el año, aunque no sea diario, no te gusta ver eso vacío, la gente al final, es la frase de que nunca hay nadie allí, no hay nada, por lo menos, aunque sean 2 días al año que haya gente y aparezca Entrerríos en el mapa. Contamos con la gente de los pueblos de los alrededores, pero como está saliendo la noticia en todos lados...", decía Daniel en 'Mediodía COPE'.

Este será el programa de las fiestas

Las fiestas reunirán a vecinos que vayan los fines de semana, como el caso de Daniel, o los veranos. Sobre el programa con los preparativos correspondientes, el joven mencionaba que"el día 3, viernes, tenemos un trío y un dj; el sábado, un dúo y un dj y para todo el mundo que se anime a venir hay chocolate y bica (bizcocho) totalmente gratuito".





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Sara Araujo está feliz de que finalmente se puedan celebrar las fiestas patronales del pueblo y que haya más bullicio por allí. Hace años, Entrerríos tenía más gente, "pero aun teniendo gente siempre fue pequeño. Ella está ilusionada, aunque le costará ir porque se mueve poco", decía Daniel.

En definitiva, el joven quiere hacer un homenaje a su familia y bisabuelos, estuvo desde los 11 años en el pueblo, donde nació, pero dejó de vivir allí cuando se murieron sus bisabuelos. Ahora vive en Ribadavia, "sé que les haría ilusión si estuvieran aquí", concluía Daniel.