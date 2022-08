José María Rodríguez: "La diferencia cultural se convierte en una gracia aunque parezca una dificultad"

Asia es uno de los continentes con menos misioneros españoles. De hecho, solo 444 de los 10.600 que hay repartidos por todo el mundo están allí. Esto se debe, entre otros factores, a que los países orientales cuentan con una escasa tradición cristiana. Por ejemplo, en Tailandia, solo el 1% de sus 67 millones de habitantes profesan la fe de Jesús, muy por debajo del 87% del budusmo, la religión mayoritaria en este país. Aunque, afortunadamente, ambas creencias se tienen gran respeto y aprecio dentro de estas fronteras.

José María Rodríguez Redondo, sacerdote diocesano de Burgos, es uno de los misioneros destinados en Tailandia, donde lleva desde 1995 haciendo labores de evengelización. Una tarea que, como le ha dicho a Ángel Correas en 'Mediodía COPE', hay que hacer con sencillez y humildad a pesar de las diferencias: "A la población local hay que acercarse por la puerta pequeña. La distancia cultural, que en principio parece una dificultad, después se convierte en una gracia". Valores que ha aprendido, no solo de su fe, sino de la gente con la que allí ha convivido "Hay un refrán tailandés que dice «Entra en un lago sin crear olas y en el bosque sin romper ramas». Un misionero debe cuidar esa suavidad en las relaciones, y no solo en Asia".

Aunque no resulta sencillo ser misionero en un país donde la Iglesia es muy pequeña, lo cierto este factor no influye en la actitud José María, sobre todo desde la visita del Papa Francisco al país hace tres años: "Nos dijo que no tuviéramos complejo en sentirnos pequeños, que lo importante es saberse pequeños instrumentos en las manos de Dios". Además, las buenas relaciones que hay con los creyentes budistas ayudan a que sea más fácil, aunque el Sumo Pontífice cree que todavía se puede mejorar esto: "La relación entre cristianos y busdistas en Tailandia es de respeto, colaboración y aprecio absolutos, pero quizás falta el entrar un poco a compartir ese diálogo interreligioso de vida y amistad".