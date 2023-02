Jaime Mayor Oreja: "Dentro de unos años nos avergonzaremos de cómo matábamos personas dentro de sus madres"

Esta semana, el Tribunal Constitucional debate la Ley del Aborto de 2010. Han pasado 13 años desde que el Partido Popular presentó el recurso, pero ha sido ahora, con la llegada de Conde Pumpido a la presidencia del TC, cuando se pone en marcha. Una ley que permite abortar hasta las 14 semanas y con la que han abortado más de 1 millón de mujeres desde que entró en vigor. En 2021 (último año del que hay estadísticas) han sido más de 90.000.

En nuestro entorno, son varios los gobiernos y las instituciones internacionales que han pedido recientemente que el aborto sea incluido en la Carta de los Derechos Fundamentales. Entre ellos, el francés -a través de su presidente Emmanuel Macron- y el Parlamento Europeo, que lo hizo a través de una resolución aprobada el verano pasado.

"Dentro de unos años nos avergonzaremos de cómo matábamos personas dentro de sus madres", ha dicho el presidente del Real Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad San Pablo-CEU, Jaime Mayor Oreja en 'Mediodía COPE'. "El aborto va a ser dentro de 100 o 150 años algo así como la esclavitud. Es una moda dominante y el que defiende una posición contraria parece que va en contra de los derechos de la mujer, pero no deja de ser una expresión de crisis y decadencia. Un crimen nunca puede ser un derecho".

Más de 50 asociaciones reunidas en contra del aborto

Hoy en Bruselas tiene lugar un acto que lleva por título "El aborto no es un derecho fundamental", organizado por el Real Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad San Pablo-CEU y One of Us, y al que se suman más de 50 organizaciones civiles de toda Europa.

"No solo va a ser una sentencia del Constitucional sobre el aborto. Es que este mismo mes va a haber otra sobre la eutanasia, otra sobre la libertad de educación… estas sentencias constituyen en sí mismas una acción de extraordinaria realidad", ha asegurado Jaime Mayor Oreja en 'Mediodía COPE'. "Este es un ejemplo de cómo se está intentando de cambiar un orden social por otro a través del asalto constitucional que ha llevado a cabo en estas últimas semanas".