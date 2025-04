El instrumento que hizo que un joven viajara desde Santiago de Cuba hasta España y del que ahora es un auténtico experto

En la ciudad de Santiago de Cuba, la segunda más importante de la isla caribeña, hay una pequeña parroquia del siglo XVIII, es la Iglesia de San Francisco. El templo, hace ya varios años, tenían un órgano que impresionó al pequeño Carlos Álvarez cuando aún vivía en Cuba. El imponente instrumento musical despertó en Carlos un gran interés y, a partir de ahí, comenzó a formarse para aprender a tocarlo.

En 1993 vino hasta España para seguir formándose; estudió a tocar el instrumento y lo compaginó trabajando en diversos talleres de organería, talleres que se dedican a la fabricación, reconstrucción, restauración y mantenimiento de los órganos. Años más tarde, fundó su propio taller en la localidad de Villel, en la provincia de Teruel y ahora es uno de los organeros más importantes con los que cuenta España.

Carlos Álvarez El trabajo que llevan a cabo desde el taller de Villel de Carlos Álvarez, en Teruel

Hemos tenido oportunidad de conocer con detalle cómo es trabajar en un oficio que, para sorpresa de muchos está aumentando su demanda de trabajo, de la mano del organero Carlos Álvarez: "En los últimos años el órgano ha tenido una puesta en valor. En cuanto a la consideración como elemento patrimonial y además elemento cultural, forma parte de nuestra cultura, la cultura occidental, la cultura fundamentalmente de la Iglesia Católica. Hay mucho patrimonio por conservar, por devolver a la vida y eso ha llamado la atención porque en la medida en la que somos protectores, cuidadores, asimismo también somos portadores de nuestra cultura... el lugar de dónde venimos y al que vamos", apuntaba el organero cubano Carlos Álvarez.

¿Cómo llegó el organero cubano hasta la localidad de villel, en teruel?

"Llegué a Teruel por una beca que se me concedió desde el propio Santiago de Cuba, porque ese instrumento de la iglesia de San Francisco me impresionó tanto, que intenté ponerlo en marcha con muy poco conocimiento en su momento, mucha ilusión, pero muy poco conocimiento. Y ahí conocí a los frailes que eran los que en ese momento tenían la parroquia; gracias a ellos se me concedió una beca para estudiar en España" explicaba el organero ante los micrófonos de 'Mediodía COPE'

Carlos Álvarez, organero cubano El nuevo órgano de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en Letur, Albacete

Actualmente, Carlos se encuentra en la localidad de Letur, en Albacete, uno de lo lugares más golpeados por la DANA el pasado 29 de octubre. Allí, Carlos y su equipo han trabajado en la construcción de un nuevo órgano para la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Un trabajo que se vio pausado por los daños que causó en el terreno las fuertes riadas durante el otoño y que ahora se han finalizado y cuyo estreno y bendición tendrán lugar el próximo 12 de abril.

Hemos aprovechado la oportunidad para preguntar a nuestro invitado sobre cuál es el origen y el motivo que hace que este instrumento antiquísimo sea tan atractivo para el público: El órgano es un instrumento excepcional, un instrumento que además es prácticamente el único instrumento que ha permitido tener una evolución constante, continua desde que se inventó, siglo tercero antes de de Cristo. Se le atribuye a Tesebio de Alejandría, es el primer instrumento al que se le dio el concepto de órgano. Ha tenido un devenir extraordinario y para mí es algo apasionante, es algo que supera todas mis expectativas", resaltaba el organero cubano cuando al explicar cómo se siente al ejercer un oficio tan especial.