La iniciativa llevada a cabo en primaria de un colegio de Ciudad Real para que hagan ejercicio en clase

Eran los romanos los que decían eso de, mens sana in corpore sano. Una cita que se la han tomado al pie de la letra en el colegio Félix Grande de Tomelloso, en Ciudad Real. En las clases de quinto y sexto de primaria de este centro, los alumnos están sentados en sus mesas, con sus libros, sus bolígrafos... como en cualquier otro colegio. Pero debajo de las mesas, ¿sabes lo que tienen? ¡Unos pedales! Como los que a veces vemos en la Teletienda para que alguien que esté sentado en casa pueda estar ejercitándose un poco.

El artífice de este proyecto es el profesor de educación física, Carmelo Juan Trapero. Él asegura que el ejercicio aumenta la capacidad intelectual, la memoria y la atención. Y aquí es donde entran en juego estos pedales. Los alumnos no los utilizan durante toda la clase. Tan solo lo hacen unos 5 o 10 minutos al principio de cada una de ellas. Y todos están encantados.

La palabra que más se repite cuando le preguntan a los alumnos es 'concentración'. Los profesores también están muy contentos porque los resultados que están obteniendo con este proyecto dicen que están siendo muy positivos. Sobre todo está ayudando a alumnos que tienen hiperactividad y trastornos por déficit de atención. Por este motivo, su impulsor de esta iniciativa, el profesor Carmelo Juan Trapero, ha explicado en 'Mediodía COPE' cómo ha surgido.

"Es un proyecto basado en el paradigma de la neurociencia, con lo cual ya tiene cierta fiabilidad, y nace de la inquietud y las ganas de indagar e investigar con los alumnos", comenzaba diciendo el profesor de educación física. "Todo esto comenzó a gestarse la idea mientras estaba en la formación de un máster llamado Neuroeducación y Educación Física, en la que iba cada vez comprobando más evidencias científicas donde se constataba que la actividad física era un excelente recurso, y es un excelente recurso, para el funcionamiento de las funciones ejecutivas implicadas en el proceso de aprendizaje", explicaba en 'Mediodía COPE'.

La primera vez de este método

"Había una referencia en Canadá del año 2016 donde se puso este tipo de pupitres para alumnado con déficit de atención. Posteriormente pasó en Estados Unidos a dedicarlo a los tiempos de lectura. Pero el contexto en el que nosotros lo estamos implementando en el centro, hay otros aspectos que son novedosos, y no dudo que seguir investigando con este proyecto va a dar lugar a otro tipo de contexto de aprendizaje", señalaba Carmelo.

El profesor también ha respondido a si realmente este método ayuda a que se concentren más los alumnos o no: "Sigo todavía investigando sobre esto, pero el resultado lo obtengo de los alumnos. Lo he comprobado en la atención porque el profesorado me dice que aquel alumno que es hiperactivo y no puede controlar sus impulsos tiende a relajarse, pero por una cuestión científica de los propios neurotransmisore del cerebro", conaba, agregando que "hasta ahora los resultados están siendo bastante positivos. Una iniciativa que han llevado a cabo en este colegio de Ciudad Real y en el que todos los niños que lo utilizan han contado a COPE que están encantados.