¿Alguna vez te han puesto una multa? Si es así, seguro que es fruto de llevar unos cuantos años conduciendo porque, es casi matemático, a mayor experiencia, más infracciones puedes llegar a cometer. Aunque hay que conducir siempre con prudencia y respetando las reglas de tráfico, muchas veces a los conductores les ocurre que cometen alguna imprudencia que les merece una sanción, y eso, suele conllevar una multa.

Suele ser algo bastante molesto, porque a nadie le gusta haber cometido una infracción que merece una multa y que vacía tu bolsillo, pero, como buenos ciudadanos, tendemos a aceptarlo si no lo recurrimos. Pues bien, si eres de los que alguna vez ha tenido esta desagradable experiencia, seguro que habrás aprendido de tus errores y rara vez los has vuelto a cometer.





Dicho lo cual, hay quien siempre tropieza en la misma piedra, aunque no sea su culpa. Es lo que le ha pasado a Ana Gómez y a cientos de vecinos en el concejo de Siero, en Asturias. Y es que allí, en el municipio de Lugones, está el radar que más multas ha recaudado de España. Para que te hagas una idea, en solo tres meses, han puesto 15.000 multas, llegando a registrar 300 en un solo día.

Es tanto, que los vecinos han decidido protestar y el ayuntamiento ha decidido retirarlo. Y es que el radar en todo ese tiempo ha saltado hasta 10.000 veces.

La infracción por la que ha perdido mucho dinero y 6 puntos

Ana Gómez pasa todos los días por el lugar del radar, no una, sino varias veces. Es el camino que tiene que coger para ir a trabajar a Oviedo, y la situación no es fácil, porque, en solo unos días, le han llegado doce multas.

Ella contaba en Mediodía COPE que no era nada consciente de la presencia del radar, y mucho menos de que le iban a multar. Si bien dice que la carretera está señalizada para ir a no más de 30 kilómetros por hora, dice que son miles de vecinos los que no encuentran "sentido" al radar, en un lugar que podría estar señalizado con una velocidad superior.

Se encuentra en una recta entre dos rotondas, y asegura que no puedes ir a mucha velocidad por más que quieras. En solo unos días, se ha "comido" doce multas que rondan los 1.000 euros de sanción. Ella misma denuncia que, al mandárselas todas prácticamente el mismo día, no pudo corregir su error.





"Fue todo en el mes de febrero, me llegaron sobre el 8 o 9 de febrero, todos los días el cartero nos entregaba varias en el mismo día. Las infracciones eran de justo, los días anteriores, hasta diez días antes. No era consciente de la velocidad, entre que te llega la primera multa, pones medios, pero llegan a la vez y no podías hacer nada" se lamentaba.

Además, no solo le ha llevado a perder dinero, sino seis puntos de carnet. "A mí me pillaron a 57, ya no es solamente la cuantía económica, sino la pérdida de puntos, he perdido seis puntos ya, en diez años de carné nunca me habían quitado y en febrero me quedo sin nada" decía.

Una denuncia por parte de todos los vecinos

Ana asegura que prácticamente todos los vecinos tienen multas por pasar por ese tramo, por lo que no tiene "ningún sentido". "Es una zona que no hay parques ni nada, está señalizado que hay que ir a 30, pero la multa la entiendes porque hay radar, pero si hay tanta gente afectada es que mucho sentido no tiene el radar" decía.

"Por ese tramo paso para ir y volver todos los días, incluso tres veces, y en el mismo día me llegaron tres multas. El alcalde es consciente de que algo pasa, lo ha desactivado, pero si se coloca en otro sitio, podemos estar en la misma situación" sentenciaba.