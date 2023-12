Puente de la Constitución: Así puedes configurar Google Maps para que avise de los radares de la DGT

Desde el martes miles de españoles han cogido el coche y se han lanzado a la carretera para pasar el puente de la Constitución en algún punto de la Península Ibérica hasta el próximo domingo. Horas de carretera en la que la principal preocupación es, muchas veces, dónde están los radares de velocidad para, además de los gastos de las vacaciones, no llevarnos un 'susto' con una multa por ir conduciendo demasiado rápido.









Por eso, muchos saben que existen aplicaciones en el móvil que te avisan de que estás aproximándote a una zona donde hay un radar, y una de ellas, por ejemplo, es la conocida como Google Maps, disponible en móviles con sistemas operativos tanto de Android como el IOS de Iphone. Lo que sí que muchos puede que no sepan es que hay un paso muy importante que, si nos lo saltamos, no avisará al conductor de la existencia del radar de la Dirección General de Tráfico (DGT).





¿Cómo funciona un radar de la DGT?



Lo primero que debemos tener en cuenta es que los radares de carretera son aparatos emiten ondas de radio que chocan con el vehículo en movimiento y rebotan de vuelta hasta el propio aparato. Así, y en función del sonido de onda que produce, el aparato y por consiguiente Tráfico, averiguan a qué velocidad circulaba el vehículo.

Radar de control de velocidad de la Policí­a Local de Algete / EP









Pero, para identificar un medidor de velocidad basta con un dispositivo GPS de geolocalización. Muchos los usan para tener bien controlada la ruta o, incluso, para tener en cuenta si hay atascos o retenciones de camino al destino, pero lo cierto es que la gran mayoría saben que una de sus principales funciones es, fundamentalmente, los radares. Por eso, muchos se preguntan, ¿son legales los GPS para identificar medidores de velocidad? Lo cierto es que sí, de hecho, la propia DGT identifica los lugares en las que están, al menos, aquellos que son fijos. Y, para ello, hay varias aplicaciones como la popular Waze o Google Maps, y te enseñamos cómo activarlo.





Cómo activar este puente el detector de radares en Google Maps



Como ya hemos mencionado antes, a la hora de detectar dispositivos fijos, estas aplicaciones son infalibles. De hecho la información que utiliza Google Maps o Waze para detectarlos es la misma que publica la Dirección General de Tráfico en su web. No obstante, para que pueda avisarnos de los mismos hay un paso crucial: debemos tener activadas las alertas sonoras. Si no, la app de Google no nos alertará de que nos estamos acercando a un radar.









Además, antes de arrancar el viaje tenemos que asegurarnos de que la pantalla está en 'capa Tráfico'. Para comprobarlo, podemos fijarnos en la pantalla, en la esquina superior derecha, en un botón de diferentes capas. Ahí, pulsamos el botón de tráfico, y empezará a aparecer información como el estado del tráfico o las obras. Y, entre todo ello, los iconos de radares.

En color naranja, los radares fijos. Eso sí, aunque aparecen los radares móviles debemos tener en cuenta que están marcados por los propios usuarios, por lo que existe la posibilidad de que no estén actualizados y ya no se encuentren en la misma localización. Incluso hay que tener en cuenta que Google Maps no nos avisa de estos últimos, por lo que tiene que ser el propio conductor el que anote su localización antes de emprender la ruta de viaje.