Susana se matriculó en un grado medio de Formación Profesional hace 15 años. Aprobó varias asignaturas, pero se casó y tuvo hijos siendo muy joven, así que dejó de lado sus estudios y se puso a trabajar.

Ahora, sus niños son más mayores y ella ha visto que era “su momento”. El momento de volver a estudiar.

"Es lo mejor que me ha pasado, hice el grado medio porque no había estudiado en su día y me puse a ello, a terminar ese grado y ahora a la universidad", cuenta en Mediodía COPE.

Terminó la FP, pero quería más y, ahora, con 45 años, puede decir que es universitaria. Está estudiando la carrera de Contabilidad y Finanzas. Y hay más, con sus estudios, ha conseguido cambiar de trabajo. Antes era teleoperadora y ahora ha empezado a trabajar en una asesoría que, casualmente, es de una de sus compañeras del Instituto Josefina Aldecoa de Alcorcón, en Madrid, donde estudió la FP.

"Empecé a estudiar cuando tenía 38 años y ahora, estudiando la carrera me he dado cuenta de que me alegro estudiarlo ahora trabajando porque entiendo todo mucho mejor y lo aplicas mucho mejor al trabajo", afirma.

Los mejores alumnos

Retomar los estudios cuando se trabaja no es fácil, pero tanto Susana como sus compañeros lo hacen con un esfuerzo y dedicación. Es algo que enorgullece a Alfonso, el coordinador del grado, que es además profesor de Susana

"Hacen un esfuerzo que a mí me costaría hacerlo, y la dedicación y los resultados, los exámenes son..., el índice de aprobado es el noventa y tantos por ciento. No se puede tener mejores alumnos", asegura en Mediodía COPE.

El Josefina Aldecoa puso en marcha la FP a distancia hace más de 20 años. El perfil de alumnos suele ser de más de 35 años, que trabaja y tiene familia. Y como suelen tener problemas para encontrar un hueco libre tienen solo una hora de cada asignatura a la semana. Pueden ir a clase de manera presencial o conectarse desde sus casas por ordenador.

Este curso se han matriculado algo más de 300 alumnos, pero no todos lo pueden acabar. De hecho, el año pasado solo se graduaron unos 60 alumnos, aunque algunos, después de haberlo dejado, consiguen volver.

Es, desde luego, muy admirable el tesón de estos alumnos.Tienen casi todos más de 30 años y deciden estudiar de nuevo para mejorar en su vida laboral. Algo que empieza a hacerse realidad incluso antes de acabar el módulo.

"Muchos se ponen a trabajar antes de terminar el ciclo porque nos llaman empresas y mandamos a nuestros estudiantes, algunas son empresas de antiguos estudiantes", explica Alfonso, el profesor.

Los estudiantes del FP del Josefina Aldecoa de Alcorcón terminan sus clases en este mes. Su próximo desafío: los exámenes. Y. a finales del mes de junio, llega su graduación donde, por cierto, actúa un grupo de música que han montado profesores y alumnos.

Como dice Susana, gracias a que volvió a estudiar, ha conseguido encontrar un trabajo mejor. Un ejemplo de que nunca es tarde para tomar buenas decisiones.