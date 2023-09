De Haro constata con los bomberos la dificultad de encontrar supervivientes: "Han quedado enterrados"

Marruecos ha vivido el peor terremoto registrado en su territorio desde que hay registros. Un movimiento tremendo de la tierra de casi 7 grados que sigue dejándonos cifras e historias estremecedoras.

El balance hasta el momento es ya de casi 2.500 muertos y 2.500 heridos. Pero detrás de estas cifras hay mucho dolor y sufrimiento en un país cuya zona de El Atlas, próxima al epicentro del seísmo, ha quedado totalmente destrozada. Es que algunas poblaciones están completamente arrasadas, incomunicadas, en algunos pueblos es que ni siquiera ha quedado una sola casa en pie, casas muy frágiles, de adobe y piedra, que han caído como fichas de dominó.

"Hay escenas de llanto de los que reciben el pésame": De Haro con las familias al raso de Marrakech Marruecos busca supervivientes contrarreloj y COPE lo está contando sobre el terreno con un despliegue de seis enviados especiales.

Estamos en horas críticas para los equipos de rescate porque las primeras 72 horas son cruciales para tratar de localizar vida bajo los cascotes escombros. A partir de ese momento, ya es mucho más complicado encontrar supervivientes.

Pero en este caso es casi imposible, como ha contado en Mediodía COPE uno de los enviados especiales de la Cadena COPE al epicentro del terremoto, el codirector y copresentador de La Tarde, Fernando de Haro.

De Haro se encuentra este lunes en uno de los pueblos más cercanos a ese epicentro del terremoto, Amizmiz, "es un pueblo que entra en la Cordillera del Atlas, es difícil el acceso y el panorama que encuentras es de devastación, muchos pueblos están destruidos por completo porque eran construcciones muy endebles".

Los que trabajan en el rescate nos dicen que "va a ser muy difícil encontrar a alguien con vida porque las casas son de barro y cuando se hunden no quedan vanos, no hay huecos en los que puedan sobrevivir. No hay estructuras complejas y los que quedan enterrados debajo del barro no pueden sobrevivir", le contaba al codirector de La Tarde un bombero de Huelva que lleva 48 horas trabajando, buscando supervivientes.

Los médicos no tienen material para atender a los heridos

Fernando de Haro conseguía estar presente en el momento en el que se atendía a uno de los rescatados en el hospital de campaña, "atendían a una persona mayor herida, trabajan sin medios, simplemente inmovilizan y si hay algún medicamento para el dolor, hacen una primera valoración de los heridos y nada más. El hospital más cercano está a una hora".

Los enviados especiales de COPE, Fernando de Haro y Ángel Expósito -junto a redactores y técnicos de La Tarde y La Linterna, están narrando desde la devastación que ha sufrido una de las zonas de Marruecos más pobres, la que rodea a la Cordillera del Atlas.