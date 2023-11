Le hackean la contraseña de WhatsApp, bloquean los teléfonos de la familia y estafan a sus amigos

A María todavía le tiembla la voz al contar la estafa de la que han sido objeto, ella y toda su familia. Le tiembla de rabia e indignación porque las consecuencias no solo las han sufrido ellos, sino también sus amigos, que son los que han puesto dinero para ayudarles "supuestamente" a ellos.

Porque el delincuente juega con los sentimientos. Pide dinero por una necesidad perentoria, apremiante, sabiendo que los amigos van a responder dando la ayuda requerida.

Una historia de hackeo y estafa

¿Cuántas probabilidades hay de que toda una familia de 5 miembros al completo caiga?

A María y a su familia les hackearon el jueves pasado las 5 líneas de teléfono, contratadas por el mismo titular. Alguien entró en la aplicación de su compañía de móvil. Consiguió su contraseña. Y con ella el acceso a todos los datos del titular. Así que con ellos pidió a la operadora que desviasen las llamadas de todas las líneas a un número distinto. Y la compañía se lo creyó.

A partir de ahí comenzaron a llegar WhatsApp a los contactos tanto de María como de su familia pidiendo dinero en su nombre. Todo sucedió en pocas horas.

Los estafadores consiguieron que dos amigos de la familia cayesen en la trampa. Les enviaron dinero pensando que quien lo necesitaba y pedía era la propia María, sus hijos o su marido. Al fin y al cabo eran sus números de teléfono.

"Todo empezó el lunes pasado por la noche a última hora. La primera noticia que tenemos es que se han metido en la cuenta de WhatsApp del padre de mis hijos. Nos enteramos porque le mandaron un mensaje al padre de un amigo de mi hijo. Creíamos que se habían metido solo en su cuenta de WhatsApp, pero fue en todos los teléfonos", le explica María a Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.

Gracias a que María tiene un teléfono de empresa "pude avisar a algunos de mis contactos, pero ya habían picado y habían enviado dinero al usurpador. Dos amigos enviaron dinero a un cajero de Cataluña", cuenta.

¿Conseguirán que les devuelvan el dinero?

Ahora viene la segunda parte, conseguir que les devuelva el dinero el banco y que la compañía telefónica tome medidas.

"Estamos en la fase de reacción para que el banco les devuelva el dinero con la denuncia ante la Guardia Civil de que nos han suplantado la autoridad y esas personas han ayudado a un amigo que les ha pedido ayuda. Algunos intentaron contactar con nosotros, pero como estaban intervenidos y bloqueados los teléfonos no podían contactar con nosotros", lamenta María.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

No solo tratan de conseguir que les devuelvan lo estafado, el banco dice que lo enviaron libremente y voluntariamente. Tampoco les está resultando fácil que la compañía telefónica les ayude con el tema de cómo pudieron llegar a la contraseña.

"No sabemos cómo lo han hecho, pensamos que han accedido a nuestra contraseña de la aplicación de nuestra compañía y a partir de ahí se meten en tu WhatsApp y parece, que en nada más, pero la compañía dice que ellos no gestionan WhatsApp que es un aplicación independiente. Pero no sabemos si ha abierto un hueco por el que nuestra contraseña está expuesta", alerta.

¿Qué podemos hacer para evitar que nos pase lo que a María?

Los expertos en ciberseguridad advierten que una vez el estafador accede a la cuenta, tiene a su alcance todos los datos asociados a ella, incluidas el resto de las líneas. A ella accede a través de una clave que puede conseguir en mil sitios distintos.

¿Qué podemos hacer entonces para evitar que nos pase lo que a María? Lo primero es tratar de mantener nuestro acceso a la aplicación o a la cuenta con nuestra compañía de móvil e internet de la forma más actualizada posible. Eso supone cambiar la contraseña cada cierto tiempo

Además, si nos piden dinero, por muy amigo que sea el que nos pide esa ayuda, no está de más asegurarnos de quien está al otro lado del teléfono porque puede ser un delincuente.