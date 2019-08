Hacer la compra o cocinar, los deberes más productivos para mejorar el aprendizaje

Estamos en el último tramo del verano y los más pequeños ultiman sus días de vacaciones y con ello, sus últimos días de libertad. La vuelta al cole asoma y con ello la vuelta de los deberes, uno de los quebraderos de cabeza de los padres durante el verano. Durante las vacaciones los libros y los cuadernos que les acompañan día a día acaban sustituyéndose por los cubos de arena, los flotadores o los juguetes, alentando la preocupación de los padres que temen que sus hijos pierdan en dos meses todo aquello que habían aprendido en el curso.

Muchas veces las soluciones que acaban tomando los padres son los famosos cuadernillos de verano para que los niños no dejen apartada la faceta del aprendizaje. Acerca de esto, una profesora de la Universidad Internacional de la Rioja, defiende que el verano está para enseñar aquellas cosas que no se pueden enseñar en el aula. De hecho, la profesora sostiene que actividades como realizar la compra o cocinar son mas útiles para el aprendizaje que rellenar un cuadernillo de operaciones.

La profesora Natalia Serrano es docente del Master Universitario en formación de la Universidad Internacional de la Rioja y una de las grandes defensoras del aprendizaje de los peques a través del juego. En Mediodía COPE hemos hablado con ella para saber cómo se debe de potenciar el desarrollo del aprendizaje en los pequeños.

La docente asegura que la educación no se obtiene solo en los centros educativos ni con los deberes, sino que la importancia está también en las experiencias de la vida real: “Son actividades repetitivas, planas, que son impuestas y no suscita curiosidad ni motivación. Nosotros aprendemos con los libros y con las experiencias del día a día. Un libro no nos puede enseñar a resolver un problema real del día a día ”.

Natalia también ha dado una serie de consejos de cómo pueden desarrollar el aprendizaje en casa en escenarios tan cotidianos como la cocina, o en labores como hacer la compra: “En la cocina podemos ver cambios de estado. Con los helados, los bizcochos, los purés, los batidos... Podemos ver aspectos como lo volúmenes o el peso de la comida. Cosas que ven en matemáticas o asignaturas como física y que podemos aplicar directamente desde casa. También, en el supermercado, pueden establecer pequeñas cuentas con los precios de la comida o cómo gestionar el dinero que tienen para comprar".