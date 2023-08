Gavín, diputado de Junts en el Congreso: "No tenemos ninguna decisión tomada para la investidura"

Este viernes, la Casa Real ha anunciado que el lunes, Don Felipe arrancará la ronda de consultas en el Palacio de la Zarzuela con los líderes de los distintos partidos políticos. Sin embargo, en la lista de convocados no están los partidos que son decisivos para la formación de un nuevo Gobierno, como son Bildu, Esquerra y Junts.

Isidre Gavín es uno de los siete diputados de Junts en el Congreso de los diputados y ha pasado este viernes por los micrófonos de 'Mediodía COPE'. En primer lugar, ha querido dejar claro que su partido "no tiene una decisión tomada", ya que están "centrados" en su programa electoral y "en lo que es necesario para Cataluña".

"El proceso para nosotros es distinto, quien quiera ser presidente del Gobierno y crea que puede necesitar nuestros votos o pueda quererlos, tiene que ponerse en contactos con nosotros para negociar qué condiciones o que asuntos pueden incorporarse", ha afirmado Gavín.

Ante la pregunta de si van a comunicar a quién van a apoyar en una futura investidura, al igual que hará el resto de partidos en las consultas con el Rey, el diputado de Junts niega que vayan a hacerlo, ya que defiende que "no se ha abierto ningún tipo de negociación" y que su decisión "no" está tomada. "Nos basaremos solo y exclusivamente en las condiciones de nuestro programa electoral", añade.

Las líneas rojas de Junts en la investidura

Respecto a las líneas rojas, "hemos puesto encima de la mesa aquellos temas que consideramos prioritarios. Las negociaciones ayer no habían empezado, hoy no lo se. Quizás no debo saberlo porque hemos establecido un criterio de discreción y prudencia para que no se den declaraciones y contradeclaraciones que no ayuden a llegar a los acuerdos. Prudencia total y absoluta", explica el diputado.

"Si algún candidato cree que necesita o quiere nuestros votos, habrá que dialogar con nuestros representantes, empezando por el presidente Puigdemont y establecer en qué cuestiones puede haber acuerdo", ha recalcado.

Para concluir, recuerda algunos de los temas concretos que califica de "importantísimos" para su partido, como son "que acabe la depresión y la amnistía", y deja claro que "las negociaciones para la mesa del Congreso se han llevado con la participación directa de nuestro secretario general y presidente, Carles Puigdemont".