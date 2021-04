Franco, el pueblo del Condado de Treviño, en Burgos, que nació en el siglo XI

Seguro que muchas veces te han hecho esta pregunta: ¿De dónde eres?

Eso se debe a que no te lo planteas, no reparas en ello. Porque el nombre de tu ciudad o de tu pueblo no causa ninguna sensación extraña en tu interlocutor.

Pero esto no es siempre así. Porque hay lugares con nombres que son, cuanto menos, curiosos.

Viajamos hasta el Condado de Treviño, en Burgos. Allí existe un pueblo que se llama Franco.

Este es un nombre que ha generado alguna confusión a nivel institucional. El Senado ha enviado una carta a la localidad para confirmar si cumplía la Ley de Memoria Histórica.

Fue una misiva que no tenía sentido ninguno. Porque el origen del nombre se ubica en el tiempo mucho antes de la Guerra Civil Española.

¿De dónde viene el nombre de Franco?

Hablamos con Roberto González de Viñaspre. Es filólogo, experto en toponimia histórica y miembro de la Real Academia de la Lengua Vasca.

El experto, que es ciudadano de Treviño y conoce por cercanía geográfica la situación, nos cuenta: “Se documenta ya desde 1025, lo que no significa que naciera entonces, probablemente lo hizo antes. Había 2 Francos: Franco de Suso y Franco de Yuso, muy próximos pero dos pueblos independientes que compartían nombre”.

Parece ser que a lo largo del tiempo una de estas aldeas se quedó despoblada. Y así, el núcleo que ha continuado hasta hoy desde el S.XV, es únicamente Franco de Suso.

Este pueblo está muy cerca de Treviño, con lo cual en esa época ya quedaron las tierras dentro de la jurisdicción del condado.

González de Viñaspre nos confirma que el nombre del pueblo no tiene nada que ver el nombre con la parte de la Historia de España que comprende la Ley de Memoria Histórica.

Por lo tanto el requerimiento que llegó a Franco no viene al caso.