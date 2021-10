¿Estamos llegando al final de la pandemia?

Llevamos un año y medio con una pandemia que ha condicionado todo. Pese a que seguimos contabilizando miles de contagios y sigue habiendo fallecidos, hay otros datos que nos llevan a pensar que estamos asistiendo al principio del fin.

Por ejemplo que estamos a las puertas del umbral de 50 casos por cada 100.000 habitantes en la incidencia acumulada. O lo que es lo mismo: cerca de entrar en un escenario de riesgo bajo de transmisión, de acuerdo con los semáforos establecidos por Sanidad.

El 87,4% de la población diana tiene la pauta completa de Vacunación. Según los expertos, con el 90% llegaríamos a la inmunidad de rebaño.

Es decir, estamos cada vez más cerca del fin. Ya hay quien incluso ha puesto fecha, como María Neira, responsable de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud, que ha asegurado que la pandemia podría terminar el próximo mes de marzo.

Una afirmación que no comparten todos los experto, porque todos sabemos que el término pandemia es un concepto global y se refiere a todo el mundo y no a un país o una zona en concreto.

Y en eso se ha centrado el epidemiólogo y profesor de la Universidad de Asturias, Pedro Arcos. Nos alerta en COPE del riesgo de “poner el broche antes de tiempo”.

Arcos, asturiano, saca pecho por así decirlo. Su región es la que menos impacto por Covid tiene en este momento, con una tasa de incidencia de 16 casos por cada 100.000 habitantes. Por ello, apuesta por “acabar con las restricciones y volver a la vida prepandemia.”

Asturias es junto a Galicia la única región con una tasa de incidencia inferior a 25 y por tanto está en riesgo bajo. En el otro extremo está Cataluña que es la región e con mayor impacto del virus, con 81 casos por cada 100.000 habitantes, solo por detrás de Cantabria, que anota 82.

Tomás Pumarola, jefe de Microbiología del hospital Vall d´Hebron de Barcelona, es más prudente. Sobre todo frente a determinadas restricciones. Él sí contempla un escenario en el que, a corto y medio plazo, “podamos decir adiós a la pandemia y nos enfrentemos a un virus más como tantos hay en el mundo”.

Pumarola considera atrevido el pronóstico de la responsable OMS pero en cualquier caso, sí apunta al mes de enero o febrero como época en que la pandemia podría estar controlada, pero, ojo, en España, no en todo el mundo.

Pero no hay que perder de vista que existen nuevas variantes que podrían alterar el calendario que se marcan los expertos para poder decir por fin adiós a este maldito virus que ya se ha cobrado la vida de casi 5 millones de personas en todo el mundo y ha contagiado a 219 millones de ciudadanos.

Como ten decía, hay muchos indicadores que nos hacen pensar que estamos llegando al final de todo esto pero quiero irme contigo hasta el principio de todo. Cuando no sabíamos, ni de lejos, hasta dónde iba a llegar esta pandemia. El 5 de marzo de 2020 nosotros hacíamos vida normal. Ese día, Enrique ingresó en la UCI. Fue de los primeros casos en España Y claro, lo pasó tan mal. Lo ha vivido tan de cerca todo que no se atreve a pensar que esto se ha acabado. Y no es para menos porque su caso fue muy grave y “si no es por una enfermera”, él no hubiera sobrevivido.

Ahora te quiero hablar de Carlos. También se contagió de los primeros. Concretamente el 19 de marzo de 2020. Pasó 9 días en la UCI del Hospital 12 de Octubre de Madrid. “Tenía los pulmones acartonados”, ha asegurado en Mediodía COPE.