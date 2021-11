¿Estamos llegando al final del pago en efectivo?

¿Hace cuánto que no pagas en efectivo? Si se lo pregunto a un chaval joven, seguro que hace ya tiempo que no coge un billete. Y parece que esta es la tendencia. Nos dirigimos a un mundo sin monedas y sin billetes. Pero, ¿cómo de cerca está el fin del dinero en efectivo?

Para protegernos de este previsible futuro, el Gobierno ha querido asegurar por ley el uso de dinero en efectivo. Por eso, va a penalizar a todos aquellos comercios que no acepten monedas o billetes. Eso sí siempre de los límites establecidos: pagos máximos de 1.000 euros.

¿Cómo de importante es asegurar el pago en efectivo? Pues mucho. De hecho, puede que no conozcamos la importancia del pago en Efectivo hasta que no nos pongamos en la piel de miles y miles de españoles que viven en zonas rurales en las que la cobertura llega “de aquella manera” y los datáfonos no funcionen.

Es el caso de Juan Pedro, que tiene su bar en Albaladejo, en Ciudad Real. Ni tiene datáfono ni quiere saber nada de él: “A mi bar viee muy poca gente a pagar con tarjeta”.

La ausencia de billetes y monedas o la dificultad para usarlos como medio de pago “impactaría de forma muy directa en la población más desfavorecidos de la sociedad”, nos cuenta Eloi Noya, él es Director de Innovación en el el Instituto de Estudios Financieros.

Y más allá de pensar en la españa vaciada que arrastra estos problemas desde hace mucho tiempo. Hay un punto muy interesante en todo esto. Que desapareciera el dinero en efectivo, tal y como nos cuenta el experto, “atentaría (y mucho) a nuestra privacidad”.

Si solo puedo con tarjeta, literalmente le estoy dando a un banco acceso total a lo que hago, cómo lo hago y dónde lo hago.

España es el segundo país europeo donde, de momento, predomina el uso de dinero en efectivo tras Francia. Aun así, el pago con tarjeta va ganando cada vez más peso, hasta el punto en el que, según el Banco de España, el 54% de los españoles prefiere comprar con tarjeta.

Otro dato. Estos dos últimos veranos, los españoles han gastado con tarjeta un 30% más que en el verano de 2019. Datos que llaman la atención, quizá motivado por el COVID y la necesidad de pagar sin contacto

Y si en el caso de los hosteleros de pueblos pequeños todavía predomina el pago en efectivo, en el otro lado del tablero se encuentran, por ejemplo, los taxistas. José lleva 8 años en el sector y “de las 20 carreras que hago al día, la mayoría se pagan con tarjeta”.

En el caso de los taxistas como José, y en general de muchos comerciantes, el pago con tarjeta les facilita las transacciones y agiliza mucho los pagos. Especialmente, cuando toca dar el cambio.

Casi la mitad de las empresas españolas ya trabaja en previsión de que billetes y monedas desaparezcan antes de 2030. A pesar de ello, el 90% de los españoles sigue utilizando efectivo y lleva de media 50 euros en la cartera.

Y Eloi, “pese a ser profesor y experto en innovación en las finanzas, soy fiel defensor del pago en efectivo”.