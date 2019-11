El Ministerio de Defensa ha advertido este jueves del riesgo inminente de atentado contra españoles en los campamentos de Tinduf, la ciudad argelina al suroeste del país donde están los campos de refugiados saharauis. Explican desde Defensa que tienen constancia a través de Servicios de Inteligencia extranjeros, que se puede producir, de forma inminente, un grave atentado en Tinduf contra ciudadanos españoles que estén o puedan visitar la zona. La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, reiteraba esta mañana la advertencia.

El ministerio de Exteriores advertía también ayer que existe una creciente inestabilidad en el norte de Mali y un aumento de la actividad de los grupos terroristas en la región. En línea con la advertencia de hoy, desaconsejaban ir a la zona.

Pero a pesar de esta advertencia, hay 320 españoles que mañana viajan precisamente allí. Una de ellas es Ángela Carrillo, de Elche. Lleva muchos años viajando hasta allí para acoger a niños saharauis que vienen en vacaciones a España. Ella saldrá mañana viernes desde Madrid con un grupo de 60 personas hacia los campamentos de refugiados en Tinduf. “Detrás de esto hay muchos intereses y una cuestión política que no se nos escapa y favores que hacer por parte de nuestro gobierno a otros gobiernos que nosotros no vamos a jugar a este juego. Nosotros vamos a ir y yo, que he ido más de treinta veces, me siento muy segura cada vez que voy” ha declarado en Mediodía COPE.

Ángela Carrillo también se ha quejado de advertencias cómo las de hoy por parte del Gobierno:“Este tipo de informaciones crea alarma a nuestras familias porque los que hemos viajado y sabemos cómo nos protegen, lo tenemos más claro”.