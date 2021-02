La enfermera que se hizo viral por la fotografía de un compañero

Parece que la situación epidemiológica se estabiliza. Esta tarde es probable que se confirme el descenso de la curva. Y es que los nuevos contagios han descendido en buena parte de las comunidades.

Por ejemplo, este fin de semana Cataluña ha notificado un descenso de ingresos por cuarto día consecutivo. Madrid registró el domingo la mitad de nuevos contagios respecto al sábado. Y en Andalucía los nuevos positivos han caído en más de 1.100 en un día.

Nos estabilizamos, sí, pero la presión hospitalaria sigue siendo alta y no podemos bajar la guardia.

Emi Pujadas tiene 37 años, es enfermera de Cuidados Intensivos en el Hospital General de Valencia y triatleta. Lleva casi 4 años dedicada a la UCI. Y nunca antes había visto algo parecido. El pasado lunes, explotó.

Sentada en el suelo, con la cabeza entre las manos y llorando, intentaba desahogarse mientras un compañero le fotografió. Bueno pues la imagen se ha hecho viral. Y sirve para recordarnos la cruda realidad que muchos no quieren ver.

Es un reflejo del cansancio entre los sanitarios, que es evidente.Y los que trabajan en estas unidades de cuidados intensivos lo saben bien. Hoy la situación sigue siendo límite.

Según cuenta Emi: “Nosotros no hemos notado el descenso del paciente crítico. Se ha notado un poco en la actividad asistencial. Las UCIS están al 100%”.

Añade esta enfermera sobre el momento en que la hicieron la foto:“Llevaba 3 guardias seguidas, sumó el cansancio, llevar desde el puente del Pilar atendiendo pacientes covid, y todos con su excusa para alegar el contagio. Yo estoy acostumbrada a ver pacientes. Pero una amiga y sus padres estaban ingresados. Una mezcla del cansancio físico y del cansancio mental”.

Emi lo tiene claro: “Para mí es una guerra, ni tercera ola. Esto es una pared vertical, no hemos llegado todavía a ver el tope en el paciente crítico, luchando contra un enemigo invisible y más contra todo lo que conlleva que la gente no tome medidas. Por culpa de la gente que piensa que esto no existe o que está simplemente cansado de lo que es la pandemia estamos como estamos ahora mismo".

Otro ejemplo más de los profesionales agotados por la pandemia.